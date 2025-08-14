¿Cuándo y cómo se usa el VAR 'low cost' que aterriza este curso en el Reina Sofía? La Real Federación Española de Fútbol explicó el nuevo sistema de asistencia arbitral en Primera RFEF: cada equipo tendrá dos solicitudes de revisión por partido. Si la decisión es corregida, el club implicado recupera la solicitud

La Gaceta Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 14:01 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol se ha marcado este curso dar pasos hacia la excelencia en sus competiciones oficiales, con una apuesta decidida por dotar a la Primera Federación de todos los recursos para que el fútbol esté a la altura de los profesionales. En esa línea se enmarca el acuerdo para que LALIGA+ y Movistar+ ofrezca a todos los aficionados encuentros de todas las jornadas en cada fin de semana.

En dicho crecimiento entra el nuevo sistema de video arbitraje, que se encuentra en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB, dotará a la categoría de un mayor rigor y transparencia arbitral, así como de una mejora del espectáculo. El máximo organismo del fútbol español aprobará el uso del Football Video Support (FVS), es decir, el VAR 'low cost'.

La herramienta no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo por lo que los entrenadores serán los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

¿Cuáles son los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado?

- Gol / No gol

- Penalti / No penalti

- Tarjeta roja directa

- Confusión de identidad

¿Cómo funciona el Football Video Support (FVS)?

Para solicitar la revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse. Por último, las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.