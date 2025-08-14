Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos accidentes de patinete dejan dos heridos trasladados al Hospital en menos de cuatro horas en Salamanca

En uno una mujer de 29 años se cayó en la calle Prior y en el otro hubo una colisión con un turismo en la avenida José Núñez Larraz

La Gaceta

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:14

Dos accidentes con patinete han marcado la noche de este miércoles a jueves en Salamanca. A las 22:58 horas en la avenida José Núñez Larraz se ha producido en una colisión entre un turismo y un patinete. Ha resultado herido el conductor del patinete, un hombre de 46 años, que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

A las 03:36 horas el 112 recibe un aviso de un accidente con un patinete eléctrico a la altura del número 16 de la calle Prior. Según indica el alertante, una mujer se ha caído del patinete y se encuentra inconsciente. El 112 avisa a la policía Local de Salamanca y a Sacyl que moviliza una UVI móvil. El personal sanitario atiende a una mujer de 29 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital de Salamanca.

