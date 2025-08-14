Dos accidentes de patinete dejan dos heridos trasladados al Hospital en menos de cuatro horas en Salamanca
En uno una mujer de 29 años se cayó en la calle Prior y en el otro hubo una colisión con un turismo en la avenida José Núñez Larraz
La Gaceta
Jueves, 14 de agosto 2025, 09:14
Dos accidentes con patinete han marcado la noche de este miércoles a jueves en Salamanca. A las 22:58 horas en la avenida José Núñez Larraz se ha producido en una colisión entre un turismo y un patinete. Ha resultado herido el conductor del patinete, un hombre de 46 años, que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
A las 03:36 horas el 112 recibe un aviso de un accidente con un patinete eléctrico a la altura del número 16 de la calle Prior. Según indica el alertante, una mujer se ha caído del patinete y se encuentra inconsciente. El 112 avisa a la policía Local de Salamanca y a Sacyl que moviliza una UVI móvil. El personal sanitario atiende a una mujer de 29 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al Hospital de Salamanca.
