Preocupación en los barrios por solares abandonados y secos en plena temporada de incendios El Ayuntamiento señala que ya ha actuado sobre los terrenos de titularidad municipal

Hierba seca y sin cortar en una parcela en las cercanías del puente de la Universidad.

María Andrea Sandia Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 17:56 Comenta Compartir

Las asociaciones de vecinos de los barrios de Chamberí, Puente Ladrillo, Los Alcaldes y San José muestran su preocupación ante el estado de algunos solares en los que los hierbajos crecen de manera descontrolada.

Los espacios sin limpiar no solo constituyen un problema estético para los barrios. Los vecinos de la zona temen que la hierba seca, sumada a las altas temperaturas del verano, puedan convertirlos en el foco de incendios.

«Cualquier día va a prenderse un fuego y esto va a ser un problema porque con la hierba tan alta y seca va a arder todo», critica Sara Andrade, una vecina de Los Alcaldes.

Una situación similar a la que se enfrentan Ana, Emilio y Rosa, tres vecinos de Chamberí. «Yo me he cansado de llamar al Ayuntamiento para que vengan corten los hierbajos, pero no tengo respuesta», relata Ana.

Por las zonas de Salas Bajas y Huerta Otea, también se pueden ver solares sin desbrozar. Algunos incluso cercanos a parques y áreas de ocio de la ciudad.

Consultado por esta materia, el Ayuntamiento destaca que desde principios del verano se trabaja en la limpieza de los solares de titularidad municipal. Unas labores que se repiten de manera constante en aquellas zonas que se detectan que la hierba ha vuelto a crecer. Sin embargo, existe un gran número de solares de titularidad privada sobre los que el Consistorio no tiene potestad para actuar.

En estos casos, se procede a requerir a los propietarios para que realizan los correspondientes trabajos de desbroce y adecentamiento. No obstante, en algunas ocasiones resulta complicado ubicar al propietario, sobre todo en aquellos casos en los que se trata de herencia y la propiedad del solar corresponde a varias personas.

»Mi marido cortó las hierbas de uno de los solares porque había ratas y topillos»

Además, del riesgo de incendio, los solares sin desbrozar se convierten en espacios ideales para la proliferación de animales y plagas.

«Mi marido tuvo que cortar los hierbajos de uno de los solares porque había ratas y topillos y se nos metían a la casa. Además, he tenido que colocar ratoneras a la entrada de la casa», relata Rosa, una vecina de Chamberí cuya casa limita con tres solares sin desbrozar de propiedad privada.

«No entiendo porque el Ayuntamiento no los multa. En estos días vino el dueño de uno de los solares y yo le dije: esto tendrás que cortarlo. Y me contestó: lo haré si me da la gana. Pero los que tenemos que convivir con la suciedad somos los vecinos», se queja.

En relación a estos solares, el Ayuntamiento destaca que requirió al propietario que se procediera a la limpieza el pasado 16 de mayo. Y que continúa presionando y realizando las gestiones para adecentar la zona.

