El incendio de Cáceres complica el viaje de los salmantinos a las playas andaluzas El fuego mantiene cortados 25 kilómetros de la autovía A-66 y la N-630 entre Oliva de Plasencia y Casas del Monte.

Ángel Benito Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 09:41 Comenta Compartir

La operación salida del puente de agosto arranca con serias complicaciones para los conductores salmantinos que se dirigen al sur. El incendio declarado en el norte de Cáceres mantiene cortados desde este miércoles unos 25 kilómetros de la autovía A-66 y de la carretera nacional N-630, entre Oliva de Plasencia y Casas del Monte, una de las principales conexiones de la Ruta de la Plata.

El fuego, que afecta a los términos municipales de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, ha obligado a desalojos y confinamientos, y continúa activo alimentado por rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora. La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que las restricciones podrían prolongarse durante las próximas horas y recomienda evitar la zona.

Rutas alternativas

Para quienes salgan desde Salamanca hacia Extremadura o Andalucía, la DGT plantea desvíos por carreteras secundarias desde la A-66 antes del punto de corte, tomando la salida 427 (Baños de Montemayor) o la 436 (Aldeanueva del Camino) y continuando por vías locales hacia Hervás y Plasencia.

Otra opción, más larga pero segura, es desviarse por Ávila y conectar con la A-5 o la A-4, evitando por completo la zona del incendio.

Precaución máxima

Tráfico insiste en planificar los desplazamientos, evitar las horas punta y consultar el estado de las carreteras en tiempo real. Además, recuerda que no se debe intentar atravesar zonas con humo o llamas, y que, en caso de verse atrapado, se debe llamar inmediatamente al 112.

Con más de cuatro millones de desplazamientos previstos en todo el país durante el puente, el corte en la Ruta de la Plata supone un importante cuello de botella que podría provocar retenciones tanto en la provincia de Salamanca como en las vías alternativas del entorno.