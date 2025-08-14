Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio en La Alberca. ANDRÉS GRANDE

Reactivado el incendio de La Alberca, que sube a nivel 2 y pone a la población en alerta

Medios aéreos y terrestres trabajan para controlar las llamas en la localidad | "Hagamos caso estricto al Ayuntamiento y a la Guardia Civil", ha publicado el Consistorio en redes sociales

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:51

Más de 24 horas después se ha reactivado en la zona de Fuente Buitrera el incendio de La Alberca, que sube a nivel 2 de peligrosidad. Un total de 24 medios se encuentran en la zona para sofocar las llamas, entre ellos dos técnicos, cinco celadores, dos cuadrillas terrestres, ocho camiones autobomba, un bulldozer, dos cuadrillas ELIF y tres helicópteros.

El Ayuntamiento de La Alberca ha avisado en sus redes sociales que la Guardia Civil pone en prealerta a la población del municipio: "Desde la cabeza del incendio nos dicen que la población esté en alerta. Hagamos caso estricto al Consistorio y a la Guardia Civil".

El origen del fuego se registró en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 22:40 horas de este martes cuando hizo resonar las campanas del pueblo para avisar a los vecinos del peligro. Automáticamente, Medio Ambiente desplazó hasta el lugar, el Puerto del Portillo, a un total de 40 medios, entre ellos cuatro técnicos, nueve agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, once camiones autobomba, un bulldozer, tres cuadrillas ELIF y tres helicópteros.

Imágenes del fuego en La Alberca. FOTOS: ANDRÉS GRANDE
Imagen principal - Imágenes del fuego en La Alberca.
Imagen secundaria 1 - Imágenes del fuego en La Alberca.
Imagen secundaria 2 - Imágenes del fuego en La Alberca.

Las labores de extinción se alargaron durante toda la noche hasta que se dio por controlado sobre las 5:00 horas, ahora reactivado sobre las 11:00 horas. Hasta allí se desplazó también la Cruz Roja para repartir bocadillos y agua a los equipos intervinientes. Todo apunta a que el origen fue un rayo debido a una tormenta que sorprendió a parte de la provincia salmantina.

Además, continúa activo desde este miércoles, 13 de agosto, el fuego en El Casarito, en el municipio de Nava de Francia, a 5 kilómetros de La Alberca. Las llamas se declararon sobre las 8:00 horas y un medio permanece en el lugar para controlarlo.

