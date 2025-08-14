Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Incendio de nivel 2 de Gallegos de Argañán.
Incendio de nivel 2 de Gallegos de Argañán. L. G.

Incendio forestal de nivel 2 en Gallegos de Argañán: cortada la DSA-474 y movilizados más de una decena de medios

El fuego se ha producido a las 17:46 horas según informan los servicios de la Junta

J. F. R.

Gallegos de Argañán

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:56

Más de una decena de medios de la Junta se han desplazado la tarde de este jueves a Gallegos de Argañán para trabajar en las labores de extinción del incendio que ha dado inicio a las 17:46 horas según muestra el mapa elaborado por la página INFORCYL.

El incendio ha pasado a nivel de peligrosidad 2 en torno a las 18:50 horas y en el lugar están trabajando en estos momentos 14 medios, aunque han llegado a haber un total de 17, entre los que han estado seis autobombas, tres hidroaviones y varias cuadrillas terrestres.

El fuego se ha producido en una jornada en la que lotro incendio de nivel 2 amenaza la seguridad en la provincia, concretamente en el término municipal de La Alberca, donde esta mañana se han reactivado las llamas.

La Guardia Civil ha cortado la carretera DSA-474 a su paso por el término municipal de la localidad debido a la evolución que está teniendo el incendio y la acción de potentes rachas de aire.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

