Efectivos organizándose contra el fuego. D.S.

El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»

El primer edil insiste en que se mantiene la orden de confinamiento en el municipio

David Sánchez

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:33

Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca, ha actualizado la dramática situación que se está viviendo en su municipio a las 14.00 horas de este jueves. «Está activado el nivel 2 y está activada la UME. Van a empezar a venir más medios. Yo creo que ya vienen hidroaviones», detalla.

«Ahora estamos intentando frenar el avance hacia la zona poblada y el viento ha cambiado un poquito de dirección y está hacia el portillo que también es muy peligroso», añade.

Miguel Ángel Luengo insiste en que «el fuego está muy vivo, muy fuerte, y necesitamos mucha gente». Además, especifica que, de momento, se mantiene esa orden de confinamiento de los vecinos de La Alberca por el humo y para dejar trabajar a los medios.

