Juan del Álamo en una tarde triunfal en su periplo en Perú. LUIS ÁNGEL RIOJA

Juan del Álamo, de Perú a Vitigudino con el esportón lleno de trofeos

El diestro salmantino ha protagonizado un periplo en el país andino de seis corridas de toros, con cuatro puertas grandes y trofeos al mejor diestro de la feria Celendín y a la mejor faena en Matara

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:04

Juan del Álamo hará el primer paseíllo en su temporada en España este sábado en Vitigudino, que será a la vez el primero de las dos últimas campañas en ruedos europeos desde que toreó en la feria del Pilar de Zaragoza el 8 de octubre de 2023 un toro de la ganadería de Hermanos Cambronell. Demasiado tiempo en el olvido de las empresas, por lo que este verano decidió marcharse a Perú, donde se ha reencontrado con el toreo de manera triunfal. Desde que viajó por primera vez a finales del pasado mes de junio ha sumado media docena de corridas en las plazas de toros de Cutervo, Lajas, Celendín y Matara, con dos paseíllos en cada uno de los dos últimos cosos. A los paseíllos del diestro salmantino le acompañaron los trofeos: once orejas y cuatro puertas grandes, que además se vieron compensadas con los galardones que le reconocen como el mejor matador de la feria Celendín y también el de la mejor faena en los festejos taurinos de Matara.

Con ese bagaje y su última actuación el domingo y el martes en Matara, Juan del Álamo ha vuelto de nuevo a Salamanca para afrontar este sábado la corrida de toros en la que el empresario Ángel Corral le ha anunciado en Vitigudino, donde hará el paseíllo junto al rejoneador Andrés Romero y el diestro también salmantino Manuel Diosleguarde, para enfrentarse a un encierro de la ganadería de Toros de Orive.

