Álvaro Santiago y Jan Encuentra en su presentación. ALMEDIA

Unionistas sigue con la puesta de largo de los nuevos fichajes: «El Betis tiene una buena afición, pero lo que sentí el otro día...»

Álvaro Santiago y Jan Encuentra, dos nuevos jugadores del cuadro blanquinegro, fueron presentados en la mañana de este jueves

Jaime García

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:36

Unionistas continúa con la puesta de largo de las nuevas incorporaciones en este mercado estival, y en la mañana de este jueves fue el turno de dos zagueros. Álvaro Santiago y Jan Encuentra hablaron de sus primeros días en la capital del Tormes, cómo la competencia que existe en la actual plantilla hará que el equipo sea «más competitivo» y la llamada que hizo que ambos no se lo pensasen dos veces al tener a Unionistas encima de la mesa.

- Primeras sensaciones de Álvaro

«Me he encontrado a un equipo y a un club con mucha ambición, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Es un grupo muy trabajador y muy humilde y la verdad es que me lo han puesto muy fácil para integrarme en el grupo».

- Palabras de Oriol Riera sobre su llegada: «Tiene todo lo que pedimos para un central»

«Está claro que una de las cosas que me ha hecho estar aquí es la confianza que me han demostrado desde el cuerpo técnico, y se agradece. Ahora devolver la confianza en el campo e intentar sumar lo máximo posible».

- Sobre la competencia

«Esa competencia creo que es la clave de todo equipo que cuanta más competencia haya mucho mejor, porque es lo que te va a hacer a ti superarte cada día y mejorar cada día y eso se va a producir de que el equipo va a ser más competitivo y vamos a estar más preparados».

- ¿Qué conocía del club?

«Conocía a Iván Moreno y la verdad es que me lo explicó todo muy bien antes de llegar aquí y me dijo que era un club diferente, que los socios eran muy buenos, que ayudaban mucho al equipo y que el club era muy familiar y que había mucha humildad y mucho trabajo».

En el caso de Jan Encuentra, el lateral diestro, formado en el Real Betis y ahora cedido por el Andorra, tuvo la primera toma de contacto con el ambiente del Reina Sofía durante el derbi.

«A mí me habían hablado mucho de la afición y vamos, cuando estuve dentro se me ponía la piel de gallina, o sea, cuando tenías el balón y la gente animando y todo, vamos, una adrenalina por dentro que nunca había sentido, la verdad, y mira que el Betis tiene una buena afición, pero no sé, el otro día fue increíble».

- Salto a Primera Federación

«Es un salto enorme, yo lo noto incluso viniendo aquí, el ritmo que hay, la competitividad que hay, por ejemplo, con Olmedo, mi competencia, yo intento aprender el máximo que puedo de él porque es un brazo lateral super ofensivo, fuerte físicamente, se cuida, al final vengo a aprender y a tomar experiencias».

- ¿Cómo se cocinó su fichaje?

«Estuve 15 días haciendo pretemporada con el Andorra y me pusieron sobre la mesa la posibilidad de salir cedido, se dio esta oportunidad de salir a Unionistas y vamos, no me lo pensé ni dos veces. Con mis agentes y con Antonio lo hicimos súper rápido y hasta que vine aquí se dio y súper bien».

