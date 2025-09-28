¿Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 28 de septiembre?
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:11
Atraco en un conocido mesón de Martinamor: roban más de 20.000 euros y jamones
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del asalto
Un gol de Tomi para el Salamanca UDS en la última acción del partido deja los 3 puntos en Las Pistas (1-0)
Tras un partido en el que los porteros apenas tuvieron trabajo, el extremo del conjunto charro firmó la diana definitiva
Dos vehículos arden de madrugada en El Zurguén
Los Bomberos de Salamanca tuvieron que intervenir a eso de las 00:55 horas
Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
El suceso ha tenido lugar la tarde de este domingo en el paseo de la Estación
La 'trampa' del Plan de Vivienda: ata al joven a una VPO toda la vida
La Junta critica la medida, pero si quiere recibir financiación, tiene que aceptarla y los promotores dicen que no se construyen porque no hay márgenes de beneficio
Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
El vehículo fue detectado por los agentes circulando de manera negligente por el municipio
Béjar honra a los fallecidos en la Revolución Gloriosa de 1868
El cementerio ha acogido una ofrenda floral en su memoria y la Puerta de Ávila, un homenaje por parte de la Agrupación Socialista Bejarana
Tamames venera al Cristo del Amparo dentro del templo
La climatología condiciona la jornada y provoca la suspensión de la procesión de la imagen del patrón
La Ruta Vetona llena Béjar de deporte
Javier Arias y Cristina Femenia ganaron ayer la prueba larga a pie. Fran Herrero se proclama campeón de Castilla y León mientras que Santi Cerro y Natalia Huertas vencen en la Mini Vetona MTB. Álvaro García y Casty García se han impuesto hoy en la Mini Vetona a pie. Javier Matías, Mati, recibe un homenaje póstumo
Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
Las estafas de reformas del hogar o instalaciones inexistentes proliferan en Salamanca. Su 'modus operandi' se repite: un supuesto profesional pide dinero a modo de señal y luego desaparece
La fórmula público-privada que explora el Ayuntamiento de Salamanca para ofrecer más vivienda protegida
Lleva meses trabajando en un procedimiento de subasta de solares vacíos para que en ellos se levanten promociones de VPO
Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil
Un juzgado obliga a una entidad bancaria a anular un préstamo contratado de forma fraudulenta mediante «phishing» y a devolver todo el dinero a su clienta
Ni pisos protegidos en el solar de Defensa en Garrido ni en el del Marín: las dos promesas del Gobierno se quedan en nada
El Ministerio no está dispuesto a ceder gratui tamente la parcela de Víctimas del Terrorismo y el proyecto de la Sareb se ha venido abajo
Santolino termina en Portugal séptimo y «con buenas sensaciones»
El piloto salmantino de Sherco ya mira al Rally de Marruecos como test definitivo para el Dakar
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.