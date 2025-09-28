Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas

Las estafas relacionadas con reformas del hogar o instalaciones inexistentes se han convertido en un problema recurrente en Salamanca. A lo largo de este año, la Policía Nacional de Salamanca y los tribunales han descubierto y acogido varios casos en los que las víctimas entregaron importantes cantidades de dinero por adelantado que nunca se tradujeron en trabajos realizados. Un mismo patrón se repite: un supuesto profesional pide una señal o incluso la mitad del presupuesto y luego desaparece, dejando solo excusas y promesas incumplidas.

Un estafador 'de libro'

Este lunes, 29 de septiembre, la Audiencia Provincial de Salamanca acogerá un nuevo procedimiento contra R.M.S., un hombre que acumula ya tres condenas firmes por estafas idénticas. La Fiscalía le acusa ahora de estafa agravada y solicita dos años de prisión, multa de 3.600 euros y la devolución de 750 euros a la víctima. El engaño se produjo en mayo de 2024, cuando una vecina de la zona del Hospital contrató sus servicios de cerrajero para reparar el motor de la puerta del garaje. Tras recibir el pago por adelantado, nunca ejecutó la obra ni devolvió el dinero. No es un caso aislado, pues en noviembre de 2023 ya había sido condenado en Salamanca tras fingir la instalación de un aire acondicionado por el que cobró 500 euros, también por adelantado, a través de un anuncio en internet.

Falsas promesas de reformas

A principios de marzo del 2025, la Policía Nacional de Salamanca detuvo a un joven de 22 años que había cobrado 592,90 euros como anticipo para reformar un domicilio. La víctima había contactado por redes sociales con la supuesta empresa, y tras un acuerdo, el varón exigió la señal para iniciar las obras. Llegado el día, nadie apareció y el contacto telefónico quedó cortado. La investigación confirmó que el detenido acumulaba más denuncias por hechos idénticos.

En abril, la Audiencia Provincial de Salamanca dictó sentencia contra un empresario que ofrecía viviendas modulares a través de su empresa MF Montajes, Reparaciones y Servicios S.L.U—dedicada, entre otras cosas, a la construcción e instalación de viviendas modulares móviles unifamiliares prefabricadas, a obras de reforma de inmuebles, etc.—. El tribunal le impuso 13 meses de prisión y 25.620 euros de indemnización a un cliente de Sando, que en 2019 entregó más de 20.000 euros para la construcción de una vivienda prefabricada que nunca se ejecutó. Aunque se iniciaron trabajos mínimos como la cimentación, la instalación quedó abandonada y el acusado únicamente esgrimió excusas, como la necesidad de una licencia de obra mayor, pese a que nunca existió intención real de cumplir el contrato.

Otra reforma fantasma

También este mes de septiembre, la Policía Nacional arrestó a un albañil que había engañado a una clienta con la promesa de una reforma. La víctima, que ya había trabajado con él anteriormente y confiaba en su profesionalidad, le transfirió 1.000 euros por Bizum. Llegado el plazo, el albañil desapareció, llegó a pedir más dinero y nunca ejecutó la obra. Las pesquisas confirmaron que no era un hecho aislado y que había más afectados que habían abonado importaciones similares sin que ninguna obra llegara a iniciarse.

Los casos de R.M.S, del joven detenido en marzo, del empresario de las casas modulares y del albañil arrestado este septiembre ponen de manifiesto un patrón en Salamanca: supuestos profesionales de reformas, instalaciones o construcciones que se aprovechan de la confianza de clientes particulares para solicitar adelantos económicos y, a partir de ahí, desaparecer. Aunque en algunos casos la Justicia acaba imponiendo condenas y devoluciones, el daño para las víctimas —tanto económico como personal— suele ser difícil de reparar.