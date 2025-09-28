Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos vehículos arden de madrugada en el Zurguén

Los bomberos tuvieron que intervenir a eso de las 00.55 horas

La Gaceta

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:53

Un incendió de dos vehículos ha sido protagonista esta madrugada en Salamanca. Los dos coches han acabado en llamas a eso de las 00:55 horas en la avenida Virgen del Cueto, en el barrio de El Zurguen. La Policía Local también tuvo que intervenir y explica que el fuego fue «presumiblemente provocado».

Además, en el resumen de actuaciones de la Policía Local de Salamanca en la madrugada de este sábado a este domingo también destaca una denuncia por superar la tasa de alcoholemia permitida al volante. Fue en un control preventivo a las 02:18 horas en el paseo de Carmelitas, 27.

