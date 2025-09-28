Un nuevo terremoto 'sacude' a Salamanca: 2 puntos en la escala de Richter Es el cuarto sismo que tiene lugar en la provincia este año

José Fuentes Rajo Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:47

Un terremoto de magnitud 2.0 en la escala de Richter ha sido registrado por los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional este domingo 28 de septiembre en la provincia de Salamanca, concretamente en el término municipal de Cabezabellosa de la Calzada.

El temblor se ha producido a las 12:43 horas, según los datos recogidos por el IGN, con un hipocentro muy superficial, a una profundidad de 0 kilómetros.

El punto exacto del terremoto se corresponde con las coordenadas 41.0248 de latitud y -5.4560 de longitud, enmarcado en la comarca de La Armuña.

Ampliar Lugar del terremoto señalado con un punto amarillo en el mapa elaborado por el Instituto Geográfico Nacional.

Salamanca no es una zona sísmicamente relevante; prueba de ello es que este es el cuarto sismo superior a 1,5 puntos registrado en la provincia en lo que va de año.

El primero tuvo lugar el 12 de enero, en Aldeadávila de la Ribera, con una magnitud de 1,7 puntos; seguido de otro de 1,8 en Sardón de los Frailes el 26 de febrero; mientras que el tercero ocurrió en Huerta el 5 de abril con la misma magnitud que el anterior.

En cuanto a la frontera con Portugal y Zamora, los pequeños terremotos son algo más frecuentes, aunque sin llegar a formar tampoco una zona importante en ese aspecto. Esto se debe a la fricción de la falla Manteigas-Vilariça-Braganza, que produce temblores que raramente superan los 3 puntos de magnitud en la escala de Richter.

