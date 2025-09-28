La 'trampa' del Plan de Vivienda: ata al joven a una VPO toda la vida La Junta critica la medida, pero si quiere recibir financiación, tiene que aceptarla y los promotores dicen que no se construyen porque no hay márgenes de beneficio

El nuevo plan de vivienda del Gobierno, que debería entrar en vigor el 1 de enero, tiene dificultades para salir adelante porque no se ha escuchado a los sectores implicados: la Junta de Castilla y León, que tiene transferidas las competencias, ni a los promotores y constructores.

Castilla y León estaría obligada a modificar el artículo 50 de su Ley de Vivienda para poder llevar a cabo la medida estrella de Sánchez: una ayuda de hasta 28.800 euros destinada a los jóvenes para el alquiler con opción a compra, de modo que el precio abonado por las rentas del alquiler suponga el pago por adelantado de la futura compraventa.

La iniciativa está reservada a viviendas protegidas con carácter permanente -por tanto, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor- y, si en el futuro se traspasa, el nuevo comprador debe cumplir los mismos requisitos que el anterior propietario. Los jóvenes tendrán un plazo máximo de tres años para decidir si optan a la compra y el importe lo recibirá el vendedor de la vivienda, ya sea persona física o jurídica.

Esta modalidad de «carácter permanente» sería imposible de aplicar a corto plazo en Castilla y León con su actual Ley de Vivienda, que establece una duración de 15 años para el régimen legal de protección de las viviendas, contada desde la fecha que se da la licencia de primera ocupación.

El Gobierno reunió el jueves a los directores generales de las comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla y León, María Pardo, que se mostró muy crítica con el nuevo plan estatal por no haber dado participación a las autonomías en una competencia, como es la política de vivienda, que les es propia, aunque la planificación se reserva al Estado.

«Es la primera vez que las comunidades autónomas conocemos el texto del plan cuando ya está listo para presentar alegaciones y somos las comunidades las que vamos a cofinanciar. Lo que hace el Ministerio es imponernos su política de Vivienda si queremos la cofinanciación», afirma la directora general de Vivienda de Castilla y León.

Pardo recela de que la medida «estrella de Sánchez» tenga beneficios en el mercado. «Pero no nos dan margen. Si queremos recibir cofinanciación tenemos que promover este tipo de viviendas de alquiler con opción a compra de carácter permanente», asegura.

«Para los españoles la vivienda está considerada como la principal inversión de su vida y poner la condición para que en el futuro no se pueda vender al precio del mercado, sino al precio tasado, está cercenando el futuro a los jóvenes. Estamos copiando políticas de vivienda de otros países que tienen una cultura distinta, que no invierten sus ahorros en la compra de una vivienda», considera Pardo.

La propuesta es para promociones nuevas, pero en Castilla y León la modificación de la ley se retrasaría, al menos, un año más, hasta la próxima legislatura.

«Todo lo que sea promover para que se construyan viviendas sociales para los sectores con más dificultades me parece bien», dice el presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares (ACONSA), aunque Javier Tamames reconoce que hoy los promotores no pueden construir viviendas con algún tipo de protección porque los materiales y el suelo son muy caros. «No hay margen de beneficios». Sin embargo, le parece coherente que las VPO que tengan una ayuda de la Administración tengan la calificación permanente y que no puedan venderlas al precio del mercado.

El presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (AESCON) considera que la medida más destacada del nuevo Plan de Vivienda de Sánchez no resuelve el problema de acceso a los jóvenes. «Lo que va a hacer es ahuyentarlos. Nadie se va a meter a comprar una casa que va a estar calificada permanentemente. La iniciativa privada tampoco va a construir este tipo de viviendas porque está demostrado que el alquiler con opción a compra no está funcionando y menos si no las puedes descalificar». Manuel Prieto dice que la iniciativa privada no construye VPO porque no hay márgenes.