La fórmula público-privada que explora el Ayuntamiento de Salamanca para ofrecer más vivienda protegida Lleva meses trabajando en un procedimiento de subasta de solares vacíos para que en ellos se levanten promociones de VPO

En casi medio siglo, el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda (PMVU), ha promovido 2.493 viviendas de protección pública. Son medio centenar al año aproximadamente, un ritmo que dada la crisis habitacional que vive Salamanca, al igual que el resto de España, resulta necesario incrementar. Ante ello, el Gobierno de Carlos García Carbayo lleva varios meses explorando una fórmula de colaboración público-privada que le permita agilizar la construcción de nuevas promociones, según confirman desde la Concejalía de Fomento. No es un mecanismo novedoso. Otros municipios españoles ya han recurrido a él.

La administración local dispone de un gran número de terrenos destinados a vivienda pública repartidos por todo el municipio que esperan a que se inicie en ellos la construcción de nuevas promociones, que permitirían sacar al mercado cientos de pisos públicos, pero la capacidad del Consistorio para poner en marcha más proyectos de VPO es limitada tanto a nivel presupuestario como de recursos.

Ante ello, el departamento que dirige Fernando Carabias trabaja en la posibilidad de sacar a subasta algunas de estas parcelas para que sean las constructoras las que promuevan directamente vivienda pública en ellas. Una iniciativa de este tipo implica, eso sí, fijar con detalle las condiciones que se impondrán a las empresas para que esas viviendas públicas se ofrezcan a unos precios y alquileres asequibles por debajo de los que se encuentran hoy en el mercado libre. Pero el Consistorio aún está perfilando esas condiciones.

Hace más de una década que el PMVU dejó de apostar por las VPO destinadas a la venta puesto que las dificultades para conseguir una hipoteca llevaban a renunciar a los pisos a muchas de las familias beneficiadas. En 2013 comenzó a promover viviendas públicas en régimen de alquiler y varios años después había hasta ocho candidatos para cada una de ellas.

El modelo que respalda el nuevo plan de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez es el régimen de alquiler con opción a compra. En la capital del Tormes, el Ayuntamiento cuenta con tres promociones de este tipo que suman 132 viviendas. En 70 de ellas sus inquilinos han ejercido ya su derecho a adquirirlas. Así ha ocurrido en 11 de los 12 inmuebles promovidos en 2003 y en 59 de los 72 de 2014. En las 48 alquiladas este año, los inquilinos tienen aún años para pensarlo.