Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Guardia Civil en el mesón asaltado en Martinamor.

Atraco en un conocido mesón de Martinamor: roban más de 20.000 euros y jamones

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del asalto

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:00

Un conocido mesón y restaurante tradicional situado en Martinamor, a pie de la carretera de Béjar, en el kilómetro 17, ha sufrido un robo durante la madrugada de este domingo, 28 de septiembre. Los asaltantes accedieron al establecimiento y lograron hacerse con un botín que supera los 20.000 euros en metálico, además de varios jamones que también fueron sustraídos.

La Guardia Civil de Salamanca tuvo constancia de lo sucedido pasadas las 8:30 horas, momento en que se recibió el aviso y se desplazó una patrulla hasta el lugar para realizar la primera inspección. Desde entonces, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del asalto.

Por el momento no han trascendido más detalles del asalto ni la manera en la que los supuestos autores accedieron al local, pero todo apunta a que el establecimiento fue objeto de un golpe planificado para sustraer tanto dinero en efectivo como género de valor.

Se trata de un restaurante de carretera por excelencia en la zona, famoso especialmente por la calidad de su jamón, que atrae a visitantes de toda España y a viajeros que están de paso. Este establecimiento cambió de propietarios en julio, tras medio siglo de gestión familiar, y ahora enfrenta este delicado momento tras apenas unos meses bajo la nueva dirección.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Momentos de tensión en el puente de Enrique Estevan por un hombre en riesgo que intentaba precipitarse al río Tormes
  2. 2 El piso más caro a la venta en Salamanca: un millón de euros por un tercero sin ascensor
  3. 3 Un toro indultado a casi 9.000 kilómetros de Cabezal Viejo
  4. 4 Una mujer herida tras ser atropellada en la avenida de Los Cipreses
  5. 5 Los carniceros recuerdan el truco de toda la vida para tu cocido sea delicioso: «Cuanto más le pongas...»
  6. 6 Roberto Pescador no seguirá como presidente de Unionistas
  7. 7 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  8. 8 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 27 de septiembre?
  9. 9 Unionistas peca de juventud sobre el tapete de Gobela (2-1)
  10. 10 Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Atraco en un conocido mesón de Martinamor: roban más de 20.000 euros y jamones

Atraco en un conocido mesón de Martinamor: roban más de 20.000 euros y jamones