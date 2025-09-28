Atraco en un conocido mesón de Martinamor: roban más de 20.000 euros y jamones La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del asalto

Un conocido mesón y restaurante tradicional situado en Martinamor, a pie de la carretera de Béjar, en el kilómetro 17, ha sufrido un robo durante la madrugada de este domingo, 28 de septiembre. Los asaltantes accedieron al establecimiento y lograron hacerse con un botín que supera los 20.000 euros en metálico, además de varios jamones que también fueron sustraídos.

La Guardia Civil de Salamanca tuvo constancia de lo sucedido pasadas las 8:30 horas, momento en que se recibió el aviso y se desplazó una patrulla hasta el lugar para realizar la primera inspección. Desde entonces, el Instituto Armado ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del asalto.

Por el momento no han trascendido más detalles del asalto ni la manera en la que los supuestos autores accedieron al local, pero todo apunta a que el establecimiento fue objeto de un golpe planificado para sustraer tanto dinero en efectivo como género de valor.

Se trata de un restaurante de carretera por excelencia en la zona, famoso especialmente por la calidad de su jamón, que atrae a visitantes de toda España y a viajeros que están de paso. Este establecimiento cambió de propietarios en julio, tras medio siglo de gestión familiar, y ahora enfrenta este delicado momento tras apenas unos meses bajo la nueva dirección.