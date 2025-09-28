Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete El suceso ha tenido lugar la tarde de este domingo en el paseo de la Estación

Una ambulancia por el paseo de la Estación en una foto de archivo.

Domingo, 28 de septiembre 2025

Un menor de 15 años de edad ha resultado herido tras colisionar con un turismo mientras conducía un patinete en el paseo de la Estación, a la altura del número 64, la tarde de este domingo.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada informando del suceso a las 15:57 horas, avisando en ese momento a la Policía Local y Nacional y Sacyl, que envió una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria al herido, que se encontraba consciente tras el incidente.

