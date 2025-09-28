Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una dotación de la Policía Local de Peñaranda de Bracamonte.

Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte

El vehículo fue detectado por los agentes circulando de manera negligente por el municipio

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:21

Durante el turno nocturno, la Policía Local de Peñaranda de Bracamonte detectó en la madrugada de este domingo, un vehículo circulando de manera negligente, lo que generó una alerta inmediata a sus agentes. Tras interceptar el coche, el conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado superior al doble de la tasa máxima permitida.

Como consecuencia, al conductor se le impuso una multa de 1.000 euros, la pérdida de seis puntos del carné y la inmovilización del vehículo en el lugar. La actuación policial ha sido difundida por la propia Policía Local del municipio en sus redes sociales, recordando la importancia de respetar las normas de circulación para evitar consecuencias graves.

