Un gol de Tomi para el Salamanca UDS en la última acción del partido deja los 3 puntos en Las Pistas (1-0) Tras un partido en el que los porteros apenas tuvieron trabajo, el extremo del conjunto charro firmó la diana definitiva

Jaime García Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:05

Después del primer revés de la temporada frente al Deportivo Fabril, el Salamanca UDS regresó a casa para dar carpetazo a la derrota y no agrandar la herida, y lo hacían ante un rival que invitaba a ser perfecto para reencontrarse con la victoria. Enfrente, arribó una Unión Deportiva Ourense con tan solo 1 punto de 9 en este inicio de Liga. Para olvidar la derrota del último día, Jorge García puso en liza un once inicial con cuatro cambios con respecto al partido en Abegondo, dos de ellos obligados. Casado, expulsado frente al Deportivo Fabril, y Lara, lesionado de última hora, fueron las bajas obligadas que presentó el equipo en Las Pistas. El otro cambio llegó en la portería con la entrada de Villanueva en detrimento de Leo Mendes, y la última variación fue en la punta de ataque con la entrada de Javi Delgado por Nóbrega. En un sistema de 4-4-2, los salmantinos dejaron claros que en casa ellos iban a tomar la iniciativa.

A los 2 minutos de juego, Servetti fue el primero en probar con un disparo que acabó bloqueado por la zaga. Una imagen que se repitió durante toda la primera parte. Y es que los constantes ataques del Salamanca UDS no pusieron en aprietos a Rielo, guardameta visitante. Cumplidos los primeros diez minutos, la lectura era clara. El Salamanca UDS iba a llevar el control del juego ante una UD Ourense que ofreció bien poco, tan solo aguardó un error en la zaga local y poco más. Sin embargo, fueron los gallegos los que protagonizaron el avistamiento más claro de la primera parte.

La primera jugada enlazada de la UD Ourense acabó desbaratando la zaga salmantina. Fernández se zafó de Souley y entregó un claro balón a Gamarra, quién recibió en el punto de penalti y superó a Villanueva, pero, apareció un salvador Marotías para salvar el primero del partido bajo los palos como último defensor. Los gallegos habían firmado su aviso. Pero, a partir de ahí, los visitantes no ofrecieron más en una primera parte que resumió la calidad de ambos equipos, y también las carencias para encontrar el gol en el conjunto de Jorge García.

De nuevo Marotías tomó protagonismo en el partido. Antes de cumplir la primera hora de juego, el zaguero cabeceó un centro de Cristeto que obligó al meta visitante a enviar el esférico a saque de esquina. Mancebo, Alba o Delgado fueron los siguientes en intentar abrir el marcador, pero todo ellos sin encontrar el premio del gol.

Así, se llegó al descanso después de unos primeros 45 minutos donde los dos equipos apenas ofrecieron cosas a los espectadores para llevarse a la boca. La más clara fue de la UD Ourense, mientras que los charros llegaron y llevaron el peso del encuentro, pero sin concretar.

El paso por vestuarios no cambió la poca garra de cara a puerta en el Salamanca UDS, y la UD Ourense fue llevando, sin hacer demasiado, el partido a su terreno. Jorge García dio entrada a hombres de ataque como Tomi o Carrasco, pero el conjunto charro siguió viendo la portería gallega diminuta.

Entrados en los últimos diez minutos, Nóbrega, que ingresó al campo por Parra, metió una marcha más y poco tarda en traducirse en gol. El disparo del delantero se topó con el larguero en lo que fue un encuentro pobre en el cual los locales propusieron muy levemente y los visitantes buscaron el empate desde el primer minuto de partido. Sin embargo, en el tiempo de prolongación Tomi se colgó la capa de héroe para cazar un balón dentro del área, y superar al meta visitante por bajo. Gol y tres puntos que saben a oro para los salmantinos, por el momento en que se consiguió la victoria. Y es que, los 90 minutos apenas dejaron lecturas positivas en el conjunto de Jorge García, ante un equipo muy lejos del nivel del Salamanca UDS.

Con esta victoria los de Jorge García regresan al playoff con 7 puntos en la mochila. La próxima cita de los salmantinos es ante el colista de la tabla, el Sámano, quién llega con un punto tras cuatro jornadas.