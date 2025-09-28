Ni pisos protegidos en el solar de Defensa en Garrido ni en el del Marín: las dos promesas del Gobierno se quedan en nada El Ministerio no está dispuesto a ceder gratui tamente la parcela de Víctimas del Terrorismo y el proyecto de la Sareb se ha venido abajo

En mayo de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que pondría a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos terrenos del Ministerio de Defensa sin uso para la construcción de viviendas de protección oficial. El departamento que dirige Margarita Robles dispone en pleno Garrido de un solar de 4.169 metros cuadrados.

Se trata de la parcela que quedó en su posesión tras el acuerdo a tres bandas con el Ayuntamiento y El Corte Inglés que permitió levantar los grandes almacenes y construir la plaza de la Concordia y el centro cívico. Ante ello, el concejal de Fomento, Fernando Carabias, ha contactado con Defensa para interesarse por este terreno de la calle Víctimas del Terrorismo en el que se podrían construir 104 pisos de protección oficial, pero el Ministerio no está dispuesto a cederlo gratuitamente sino que el Ayuntamiento tendrían que pagar un precio por él, una operación que no considera adecuada teniendo en cuenta que dispone de solares propios en otros puntos de la ciudad.

Otra de las medidas que puso en marcha el Ejecutivo central, a través de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue el «Proyecto Viena». Esta iniciativa del conocido como «banco malo» apostaba por ceder el derecho de uso de 133 suelos a inversores durante un plazo de 80 años para la promoción de viviendas de alquiler asequible para rentas medias.

Solo dos de estas parcelas estaban en Castilla y León. Una, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y otra en el sector urbano del Marín, en Salamanca. Esta última, de 2.383 metros cuadrados y encuadrada por las calles Juan de Álava y Olegario González de Cardedal, permite levantar hasta 36 viviendas de alquiler. Pero, la licitación de este proyecto quedó desierta. Ningún inversor se mostró interesado en esta iniciativa. Y, dado que el Gobierno va a traspasar activos de la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda SEPES, se ha descartado relanzar ese proyecto.