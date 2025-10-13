Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué ha ocurrido este lunes 13 de octubre en Salamanca

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas

El trágico suceso ha tenido lugar a eso de las 4:15 horas en la A-62 | El accidente eleva a 14 las víctimas mortales de tráfico en la provincia en lo que va de año

El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual

El club blanquinegro insiste en el estadio pese a continuar con él en fuera de juego y pretende jugar allí frente a la Gimnástica Segoviana este próximo 26 de octubre

Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia

Entre enero y agosto de 2025 se han registrado 500 siniestros en Salamanca relacionados con la fauna, 61 más que en el mismo periodo del año pasado

«Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»

El abogado Luis Rodríguez, su hermana Virginia, y su amigo Tomás acuden a diario a Villar de Gallimazo para ofrecer clases de español a algunos de los malienses que trabajan en la localidad

Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»

Los agentes lo hallaron semidesnudo y alterado dentro del domicilio que ambos comparten

Herido un hombre de 49 años tras un choque entre dos turismos en Prosperidad

El accidente se produjo a las 18:57 horas

Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York

La agrupación salmantina desfiló en Manhattan en el desfile de la Hispanidad que contó también con la presencia de la actriz Cayetana Guillén Cuervo

Peralejos de Abajo rehabilitará una vivienda para alquiler social

La inversión supera los 96.000 euros procedentes el programa 'Rehabilitar'

Opinión dividida en Garrido Norte por las obras del Centro de Salud

Mientras las asociaciones vecinales denuncian riesgos y molestias por las obras en el Sisinio de Castro, otros usuarios defienden que no afecta a la atención y que prefieren seguir siendo atendidos allí antes de un traslado

Carbajosa sufre un nuevo reventón en la red de agua de sus urbanizaciones

El punto de la avería está en la calle Camino de Salamanca

La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres

Purificación Sánchez celebró su cumpleaños arropada por todo un pueblo, y vive alternativamente con sus dos hijos, ejemplo de sacrificio y abnegación

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  4. 4 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  5. 5 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  6. 6 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  7. 7 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  8. 8 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  9. 9 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  10. 10 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Qué ha ocurrido este lunes 13 de octubre en Salamanca

Qué ha ocurrido este lunes 13 de octubre en Salamanca