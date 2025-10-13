Qué ha ocurrido este lunes 13 de octubre en Salamanca
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:56
Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
El trágico suceso ha tenido lugar a eso de las 4:15 horas en la A-62 | El accidente eleva a 14 las víctimas mortales de tráfico en la provincia en lo que va de año
El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
El club blanquinegro insiste en el estadio pese a continuar con él en fuera de juego y pretende jugar allí frente a la Gimnástica Segoviana este próximo 26 de octubre
Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
Entre enero y agosto de 2025 se han registrado 500 siniestros en Salamanca relacionados con la fauna, 61 más que en el mismo periodo del año pasado
«Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
El abogado Luis Rodríguez, su hermana Virginia, y su amigo Tomás acuden a diario a Villar de Gallimazo para ofrecer clases de español a algunos de los malienses que trabajan en la localidad
Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
Los agentes lo hallaron semidesnudo y alterado dentro del domicilio que ambos comparten
Herido un hombre de 49 años tras un choque entre dos turismos en Prosperidad
El accidente se produjo a las 18:57 horas
Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
La agrupación salmantina desfiló en Manhattan en el desfile de la Hispanidad que contó también con la presencia de la actriz Cayetana Guillén Cuervo
Peralejos de Abajo rehabilitará una vivienda para alquiler social
La inversión supera los 96.000 euros procedentes el programa 'Rehabilitar'
Opinión dividida en Garrido Norte por las obras del Centro de Salud
Mientras las asociaciones vecinales denuncian riesgos y molestias por las obras en el Sisinio de Castro, otros usuarios defienden que no afecta a la atención y que prefieren seguir siendo atendidos allí antes de un traslado
Carbajosa sufre un nuevo reventón en la red de agua de sus urbanizaciones
El punto de la avería está en la calle Camino de Salamanca
La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
Purificación Sánchez celebró su cumpleaños arropada por todo un pueblo, y vive alternativamente con sus dos hijos, ejemplo de sacrificio y abnegación