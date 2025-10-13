Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Tuna de la Facultad de Derecho, en Times Square.

Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York

La agrupación salmantina desfiló en Manhattan en el desfile de la Hispanidad que contó también con la presencia de la actriz Cayetana Guillén Cuervo

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:41

Comenta

La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca vivió este fin de semana uno de los momentos más memorables de su historia al desfilar por la Quinta Avenida de Nueva York con motivo del Día de la Hispanidad. Vestidos con sus capas, cintas y panderetas, los veinte integrantes de la agrupación llenaron de música y color el corazón de Manhattan, donde compartieron escenario con delegaciones de casi una veintena de países.

El desfile, presidido por la bandera española y seguido por miles de asistentes, contó con una presencia muy especial: la actriz Cayetana Guillén Cuervo, madrina del evento, que no dudó en acercarse a los salmantinos para felicitarles y compartir algunos momentos con ellos durante la jornada. En la imagen que se adjunta, se observa a la actriz posando con una banda con la bandera española, la capa y un sombrero.

Imagen principal - Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
Imagen secundaria 1 - Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York

La agrupación, que este año celebra su 40.º aniversario y se encuentra inmersa en el proceso para ser declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, completó su estancia en Nueva York con actuaciones en el Instituto Tecnológico de Brooklyn, el Centro Gallego y el Consulado General de España.

El público estadounidense, sorprendido por la tradición y el carácter festivo de la tuna, acompañó con aplausos sus canciones más conocidas, que resonaron entre los rascacielos de la Gran Manzana.

Tras su regreso a Salamanca, la agrupación prepara un recital conmemorativo en noviembre que reunirá a antiguos integrantes para celebrar cuatro décadas de historia, compañerismo y amor por la música universitaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  4. 4 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  5. 5 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
  6. 6 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  7. 7 El sorprendente cambio del cuadrilátero financiero de Salamanca en imágenes: desde 1862 hasta hoy
  8. 8 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  9. 9 Una sustitución sorpresa en un coso de primera
  10. 10 El Tormes abre este lunes con horario especial e impulsa nuevas experiencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York

Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York