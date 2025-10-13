Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York La agrupación salmantina desfiló en Manhattan en el desfile de la Hispanidad que contó también con la presencia de la actriz Cayetana Guillén Cuervo

Ángel Benito Salamanca Lunes, 13 de octubre 2025, 12:41 Comenta Compartir

La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca vivió este fin de semana uno de los momentos más memorables de su historia al desfilar por la Quinta Avenida de Nueva York con motivo del Día de la Hispanidad. Vestidos con sus capas, cintas y panderetas, los veinte integrantes de la agrupación llenaron de música y color el corazón de Manhattan, donde compartieron escenario con delegaciones de casi una veintena de países.

El desfile, presidido por la bandera española y seguido por miles de asistentes, contó con una presencia muy especial: la actriz Cayetana Guillén Cuervo, madrina del evento, que no dudó en acercarse a los salmantinos para felicitarles y compartir algunos momentos con ellos durante la jornada. En la imagen que se adjunta, se observa a la actriz posando con una banda con la bandera española, la capa y un sombrero.

La agrupación, que este año celebra su 40.º aniversario y se encuentra inmersa en el proceso para ser declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, completó su estancia en Nueva York con actuaciones en el Instituto Tecnológico de Brooklyn, el Centro Gallego y el Consulado General de España.

El público estadounidense, sorprendido por la tradición y el carácter festivo de la tuna, acompañó con aplausos sus canciones más conocidas, que resonaron entre los rascacielos de la Gran Manzana.

Tras su regreso a Salamanca, la agrupación prepara un recital conmemorativo en noviembre que reunirá a antiguos integrantes para celebrar cuatro décadas de historia, compañerismo y amor por la música universitaria.