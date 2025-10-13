Herido un hombre de 49 años tras un choque entre dos turismos en Prosperidad El accidente se produjo a las 18:57 horas

C. L. S. Salamanca Lunes, 13 de octubre 2025, 19:53

Un hombre de 49 años de edad tuvo que ser asistido este lunes, 13 de octubre, tras sufrir una colisión entre dos turismos en la avenida de la Aldehuela, a la altura del cruce con la avenida de las Artes, en el barrio de Prosperidad, en Salamanca capital.

El accidente se produjo a las 18:57 horas y, según ha informado Emergencias 112 de Castilla y León, el varón presentó mareos tras el impacto, por lo que tuvo que ser atendido en el lugar del accidente por personal sanitario de Sacyl. Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional de Salamanca para regular el tráfico y colaborar en la atención del siniestro.

Las causas del choque se investigan, aunque en principio no se registraron más heridos. El tráfico permaneció parcialmente condicionado durante varios minutos hasta la retirada de los vehículos implicados.