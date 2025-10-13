Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia Entre enero y agosto de 2025 se han registrado 500 siniestros en Salamanca relacionados con la fauna, 61 más que en el mismo periodo del año pasado

Estado en el que quedó el vehículo, con el caballo aún en su interior, tras el accidente ocurrido este mes en La Fuente de San Esteban.

C. L. S. Salamanca Lunes, 13 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

Los accidentes de tráfico y los rescates provocados por animales dejan desde enero de este año una huella imborrable en Salamanca y su provincia. Desde caballos que irrumpen en la carretera hasta jinetes heridos en parajes de difícil acceso. Los servicios de emergencias y las fuerzas de seguridad han intervenido en numerosos episodios donde la convivencia con la fauna ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y la solidaridad de toda la comunidad. Guardia Civil, sanitarios y bomberos han sumado esfuerzos ante incidentes que combinan imprevisibilidad y riesgo.

El primer día del año arrancó con sobresalto cuando dos caballos irrumpieron en la carretera CL-510, a la altura de Anaya de Alba, provocando el accidente de un turismo y causando heridas a un hombre de 44 años que requirió traslado al centro de salud de Alba de Tormes, aunque su estado no revestía gravedad.

Pocos días después, el 5 de enero, una joven de 17 años sufrió un grave accidente al montar a caballo en un bosque de Lumbrales. La intervención se complicó por la inaccesibilidad del terreno, necesitando el traslado de la herida en camilla hasta una ambulancia y después al Hospital de Salamanca, movilizando a Guardia Civil, bomberos y equipo sanitario del Sacyl.

Ya en pleno verano, el 3 de julio, la SA-210, en Narros de Matalayegua fue escenario de otro accidente: un conductor chocó contra un animal y el vehículo que circulaba detrás lo hizo por alcance, resultando herido un hombre de 56 años, atendido allí mismo por servicios sanitarios.

Más recientemente, el 7 de octubre, la complejidad de estos sucesos quedó patente en la SA-215 a la altura de La Fuente de San Esteban, donde un hombre y un caballo tuvieron que ser rescatados juntos del interior de una furgoneta siniestrada. Aunque las primeras informaciones indicaban que el equino viajaba dentro del vehículo, después se barajó la posibilidad de que el caballo acabara dentro de la furgoneta como consecuencia del siniestro. Finalmente, el hombre, que estaba herido grave, fue trasladado al Hospital de Salamanca tras ser excarcelado. El caballo también tuvo que ser rescatado del vehículo por los equipos de emergencia.

El repunte de siniestros en lo que va de año resulta especialmente alarmante. Entre los meses de enero y agosto de 2025 se han contabilizado 500 accidentes relacionados con animales en las carreteras salmantinas, superando ya en 61 los ocurridos en el mismo periodo del año anterior. De hecho, 2024 batió el récord con 648 siniestros, pero la tendencia del presente ejercicio apunta a que la cifra final podría acercarse a los 750 accidentes, una marca histórica que obliga a extremar todas las precauciones.

Al analizar la accidentalidad por vías, la SA-315 se consolida como la carretera más comprometida: en tan solo ocho meses, 23 vehículos han sufrido algún accidente relacionado con animales, lo que supone casi tres sucesos al mes. Esta vía une La Fuente de San Esteban y Almendra, atravesando El Cubo de Don Sancho, Traguntía, Vitigudino y Trabanca, y es reconocida ya como un punto negro en la red viaria provincial.

Otras carreteras también presentan cifras preocupantes. La SA-305, que conecta La Fuente de San Esteban con el límite provincial de Zamora y atraviesa localidades como Buenamadre, Pelarrodríguez, Casasola de la Encomienda, Sando y Ledesma, suma una veintena de accidentes y exige máxima precaución. Por su parte, la CL-517, que parte de Salamanca capital hacia la frontera portuguesa, acumula 19 siniestros en lo que va de año.

Asimismo, la SA-324 (entre Ciudad Rodrigo y Lumbrales) contabiliza 15 accidentes, mientras que la SA-201 (Tamames-Extremadura, pasando por El Cabaco, El Casarito y La Alberca) registra 14 en este periodo, conservando además el dudoso honor de haber sido la más conflictiva en el balance total del 2024.