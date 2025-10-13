Peralejos de Abajo rehabilitará una vivienda para alquiler social

D. Sánchez Peralejos de Abajo Lunes, 13 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peralejos de Abajo ha adjudicado las obras de rehabilitación de una antigua vivienda en desuso para destinarla a alquiler social, una acción que se enmarca dentro del proyecto «Rehabilitare» de la Junta de Castilla y León, destinado a la recuperación de edificaciones, y que cuenta con una inversión de 96.757 euros (IVA incluido).

El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses y, según indica la memoria del proyecto, se trata de una edificación unifamiliar de dos plantas, construida hacia 1940, «destinada originalmente y en la actualidad a una única vivienda», que se encuentra desocupada y en mal estado, con intervenciones recientes de sustitución de la cubierta, previsiblemente realizadas por necesidad, ante la degradación de algún elemento. Además, el inmueble cuenta con una instalación eléctrica anticuada, así como con una red de abastecimiento de agua con tuberías de polietileno, una instalación parcialmente inexistente.

Las actuaciones previstas se centrarán en la planta superior, dejando la inferior para ser adaptada más adelante como otra posible vivienda. De esta manera, se realizará la cimentación y se colocará posteriormente la nueva estructura interior de la vivienda, facilitando un acceso exterior hasta el piso superior. Se sustituirán las ventanas de la planta superior por un modelo de PVC foliado imitación madera, se instalarán puertas interiores de madera, un nuevo zaguán de entrada y la zona elevada de acceso a la vivienda con carpintería de PVC. Además, se colocará una nueva puerta en la zona de la nueva escalera metálica.

Otras de las obras previstas son la renovación del sistema de tuberías para el abastecimiento de agua y el saneamiento, una nueva instalación eléctrica acorde con la normativa vigente, la incorporación de servicios de telecomunicaciones y todo lo necesario para que la vivienda sea habitable. Una vez finalizadas las obras, se propondrá un alquiler social, es decir, a bajo coste, con el objetivo de atraer y fijar población en el medio rural y luchar así contra la despoblación en la provincia.