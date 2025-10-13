Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una patrulla de la Guardia Civil en el Juzgado de Peñaranda. ARCHIVO

Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»

Los agentes lo hallaron semidesnudo y alterado dentro del domicilio que ambos comparten

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:33

Comenta

Un hombre de 38 años, de iniciales A.J.L.R.R. y numerosos antecedentes penales, fue detenido en la madrugada de este domingo, 12 de octubre, en la localidad salmantina de Villoria acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras protagonizar un altercado con su pareja en el domicilio que ambos comparten.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 horas, cuando el centro operativo de la Guardia Civil recibió una llamada de una mujer alertando de que su pareja «se encontraba muy alterada». Hasta la vivienda se desplazaron patrullas de los puestos de Peñaranda de Bracamonte y Santa Marta de Tormes.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre en el interior de la vivienda, semidesnudo y con signos de haber consumido sustancias estupefacientes. Según ha podido saber LA GACETA por fuentes próximas al caso, el detenido reconoció haber fumado base e indicó que se habían roto ambos teléfonos móviles tras una discusión. Por su parte, la mujer manifestó que había sido agredida, asegurando que él la agarró del pelo, la amenazó de muerte y provocó destrozos mientras registraba el dormitorio.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Posteriormente, fue trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes, donde pasó la noche antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Peñaranda de Bracamonte.

La autoridad judicial decretó una orden de alejamiento de 200 metros respecto a su pareja y prohibición de comunicación, quedando el detenido en libertad provisional. Aunque inicialmente se ofreció a la mujer asistencia y la posibilidad de presentar denuncia, esta rechazó finalmente hacerlo.

012: Teléfono de información a la mujer Castilla y León

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  3. 3 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  4. 4 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  5. 5 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  6. 6 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  7. 7 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  8. 8 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  9. 9 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
  10. 10 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»

Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»