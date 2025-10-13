Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar» Los agentes lo hallaron semidesnudo y alterado dentro del domicilio que ambos comparten

Un hombre de 38 años, de iniciales A.J.L.R.R. y numerosos antecedentes penales, fue detenido en la madrugada de este domingo, 12 de octubre, en la localidad salmantina de Villoria acusado de un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras protagonizar un altercado con su pareja en el domicilio que ambos comparten.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 horas, cuando el centro operativo de la Guardia Civil recibió una llamada de una mujer alertando de que su pareja «se encontraba muy alterada». Hasta la vivienda se desplazaron patrullas de los puestos de Peñaranda de Bracamonte y Santa Marta de Tormes.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre en el interior de la vivienda, semidesnudo y con signos de haber consumido sustancias estupefacientes. Según ha podido saber LA GACETA por fuentes próximas al caso, el detenido reconoció haber fumado base e indicó que se habían roto ambos teléfonos móviles tras una discusión. Por su parte, la mujer manifestó que había sido agredida, asegurando que él la agarró del pelo, la amenazó de muerte y provocó destrozos mientras registraba el dormitorio.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Posteriormente, fue trasladado a los calabozos de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes, donde pasó la noche antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Peñaranda de Bracamonte.

La autoridad judicial decretó una orden de alejamiento de 200 metros respecto a su pareja y prohibición de comunicación, quedando el detenido en libertad provisional. Aunque inicialmente se ofreció a la mujer asistencia y la posibilidad de presentar denuncia, esta rechazó finalmente hacerlo.

012: Teléfono de información a la mujer Castilla y León