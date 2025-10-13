Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Purificación durante su cumpleaños, en el que hubo misa y convite. S. DORADO

La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres

Purificación Sánchez celebró su cumpleaños arropada por todo un pueblo, y vive alternativamente con sus dos hijos, ejemplo de sacrificio y abnegación

S. Dorado

Santa María de Sando

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:50

Comenta

El amor es sacrificio, y la familia de la centenaria Purificación Sánchez García, que alcanzó los cien años el pasado 22 de septiembre, es ejemplo de ello. Purificación padece alzheimer y tampoco puede caminar por sí sola. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, vive bajo el mismo techo que su familia. «Pasa dos meses conmigo, y dos con mi hermana; así sucesivamente», explica su hijo, Timoteo Sánchez Sánchez, quien, a pesar de tener 79 años y estar operado de la cadera, cuida con mimo de su madre y la acoge en su hogar, en Encina de San Silvestre.

La localidad de Santa María de Sando, de las que es originaria Purificación, celebraba hace poco el cumpleaños de esta querida vecina con la participación de todo el pueblo, una misa en su honor y una entrega y colaboración que se debe al legado que esta centenaria ha dejado en el recuerdo de todos los que la han conocido, aunque ahora, lamenta Timoteo, «no se la reconoce».

Purificación ha sido, cuenta él, «una mujer muy caritativa, muy familiar y muy trabajadora». Tanto ella como su padre, del que también cuidaron hasta que el alzheimer se lo llevó, se dedicaron al campo. «Mi madre a veces hacía dos pucheros de comida, y yo preguntaba por qué, a lo que ella decía que había venido gente pobre». Ese es rasgo del que más se enorgullece su familia: su bondad con los necesitados y su espíritu solidario.

Cuidar de ella, especialmente en su estado, «es muy duro y sacrificado», reconoce, y casi todo recae sobre el núcleo familiar que reside con ella cada dos meses. Purificación tiene una extensa familia: cuatro nietos y seis bisnietos. «A nosotros nos conoce, pero vienen mis hijas y los nietos, y se enfada». Los seres queridos han pasado así a ser intrusos para ella, fruto de esta cruel enfermedad.

Timoteo y su familia decidieron cuidar de ella hace ya muchos años y sin titubear: «No me gustan mucho las residencias». La operación de cadera de Timoteo les animó a contratar ayuda, pero hasta entonces, se encargaban también de asearla. «Lo hacíamos todo nosotros». Cuidar también de su padre fue doblemente duro: «Mi padre era alto, pesaba mucho, y yo soy bajito...llegó un punto en que no podíamos con él».

Purificación dejó hace mucho de ser esa mujer abnegada que atendía a las vacas de sol a sol y tendía una mano amiga al más necesitado. Ahora es a ella a quien tienden una mano, o, en este caso, unas cuantas, tal y como ella lo hizo durante toda su vida.

El sufrimiento late junto al cariño de sus familiares, conmovidos por la entrega de todo un pueblo deseoso de demostrar su aprecio a esta centenaria, aunque ahora frunza el ceño ante los que le resultan absolutos desconocidos. Ahora pasa las tardes con una revista, pasando las hojas como un autómata, eso si, rodeada de rostros que la transmiten paz, en un auténtico hogar en el que siempre se desvivirán por ella.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Quiero que los españoles pidan perdón, pero por haberse ido de América tras la conquista»
  2. 2 El médico de familia que se despide de sus pacientes tras cumplir 70 años: «Soy un enamorado de mi profesión»
  3. 3 Trasladado al Hospital un hombre de 56 años tras una explosión en su casa en Cespedosa de Tormes
  4. 4 Morante se corta la coleta en Madrid y deja huérfano al toreo
  5. 5 El negocio familiar que viste las casas del barrio desde hace medio siglo: «Mantener el sueño de mi padre me hace feliz»
  6. 6 Rescatado en helicóptero un joven en la Peña Negra, en Candelario
  7. 7 Una sustitución sorpresa en un coso de primera
  8. 8 El sorprendente cambio del cuadrilátero financiero de Salamanca en imágenes: desde 1862 hasta hoy
  9. 9 Salamanca se queda sin capacidad eléctrica para atender nuevos proyectos
  10. 10 El Tormes abre este lunes con horario especial e impulsa nuevas experiencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres

La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres