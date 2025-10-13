Opinión dividida en Garrido Norte por las obras del Centro de Salud Mientras las asociaciones vecinales denuncian riesgos y molestias por las obras en el Sisinio de Castro, otros usuarios defienden que no afecta a la atención y que prefieren seguir siendo atendidos allí antes de un traslado

Los pacientes tienen que acceder entre andamios y por la escalera al no estar operativo el ascensor.

Aunque el centro de salud de Garrido Norte, 'Sisinio de Castro', continúa inmerso en un proceso de reformas que se remonta desde hace varios meses, los problemas estructurales y las deficiencias denunciadas por las asociaciones vecinales siguen siendo motivo de preocupación para los usuarios.

A pesar de las molestias derivadas de las obras y de los riesgos que algunos desperfectos representan, numerosos pacientes reconocen que prefieren seguir siendo atendidos en este edificio antes que ser derivados a otros centros de salud de la ciudad. La principal preocupación -coinciden-, es que cualquier traslado temporal podría agravar todavía más las colas y la saturación que ya se viven en la Atención Primaria.

Las asociaciones vecinales, que representan a más de 19.000 tarjetas sanitarias, han ido recopilando imágenes y emitieron un comunicando alertando de que la situación del Sisinio de Castro se había ido deteriorando de manera progresiva durante los últimos dos años. Según estas entidades, las obras, lejos de mejorar las instalaciones, han generado un entorno permanente de incomodidad y riesgo para pacientes y personal sanitario. Entre las incidencias más graves que denuncian se encuentran goteras en pasillos y consultas, humedades que comprometen la salubridad del espacio, cables eléctricos al descubierto y hasta cinco desprendimientos parciales de techos, todos documentados por los propios vecinos. El último de estos incidentes ocurrió en septiembre y estuvo a punto de provocar un accidente serio cuando un bloque de escayola cayó minutos después de que un profesional hubiera acordonado la zona de espera.

A estos problemas estructurales se suman otras dificultades que afectan directamente a la experiencia de los pacientes: la falta de climatización durante los meses de verano, con temperaturas, que en algunas consultas llegaron a rozar los 37 grados las esperas para obtener cita, que en ciertos casos superan la semana. Algunos pacientes incluso relatan haber sido atendidos en salas con techos abiertos, desde donde podía verse literalmente el cielo, un escenario que muchos describen como «impactante y preocupante».

También hay protestas porque, a causa de las obras, el centro no está abriendo por las tardes, por lo que aquellos pacientes cuya jornada laboral les impide pedir cita por las mañanas, se verían privados de las consultas en horario vespertino.

Desde la Gerencia se apuntó días atrás que algunas de estas protestas ya habían sido subsanadas tiempo antes de su publicación.

A pesar de estas condiciones, la percepción de los usuarios no coincide tanto con la protesta de las asociaciones de vecinos. Algunos pacientes consultados por este diario destacan que, pese a los desperfectos, «la atención ha sido buena y no ha habido ningún problema».

Otros manifiestan que la alternativa de ser derivados a otro centro no mientras duren las obras no sería necesariamente mejor: «Si nos mandan a otro lado, luego nos quejaremos de las colas y la falta de atención. Yo no quiero que me cambien», apunta un paciente habitual. También hay quien asegura no haber sentido peligro ni incomodidad durante sus visitas con motivo de las reformas, ya que «las obras se concentran principalmente en horario de tarde», fuera del horario de mayor afluencia de pacientes.

Este contraste evidencia un conflicto de difícil solución: la necesidad de rehabilitar y modernizar un edificio fundamental para la atención sanitaria de la zona -de los más importantes en el área de salud de Salamanca- sin que ello implique sacrificar la continuidad y calidad del servicio. En las próximas semanas se van a acometer nuevas reformas como son las necesarias para transformar el antiguo espacio dedicado a la Unidad de Foniatría -y zonas anexas- en una novedosa Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que se va a asentar en Garrido Norte.

