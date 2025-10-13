Fallece un conductor de camión en un accidente en Carrascal de Barregas Ha perdido la vida tras salirse de la vía

La Gaceta Lunes, 13 de octubre 2025, 07:55

Trágico final en Carrascal de Barregas. Un hombre ha perdido la vida en un accidente de tráfico a eso de las 4.15 horas después de que el camión que conducía se saliese de la vía y acabara en unas vías de tren cercanas, según han confirmado bomberos de la Diputación de Salamanca.

Cuando los bomberos llegaron al lugar de los hechos, el conductor ya estaba fuera del vehículo y había perdido la vida.