Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña Tras el gravísimo accidente ingresó en la UCI del Hospital de Salamanca. Al menos dos de sus hijos permanecen graves en el centro sanitario. Su marido, marroquí de 50 años, falleció en el lugar del siniestro

M.C. Jueves, 28 de agosto 2025, 16:18 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

La mujer de 31 años que permanecía ingresada en el Hospital de Salamanca en estado de extrema gravedad ha fallecido. Así lo informan fuentes del caso a LA GACETA, que señalan que su fallecimiento se ha producido este jueves en el centro hospitalario.

Con su muerte son dos los fallecidos en el gravísimo accidente, su marido, un marroquí de 50 años, falleció en el lugar del accidente tras el fuerte impacto. Mientras tanto, al menos dos de sus hijos permanecen graves en el centro sanitario.

Mientras tanto, el accidente continúa en investigación por parte de los agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil que tratan de dilucidar todas las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace, también las causas que lo habrían motivado.

El siniestro tuvo lugar a primera hora de este martes en la A-66, en Beleña. Un turismo que transportaba a una familia de cinco miembros -una pareja y sus tres hijos, de 5, 10 y 13 años- se precipitó desde la autovía hacia la N-630, cayendo desde una altura aproximada de 6-7 metros en el punto kilométrico 363, sentido Salamanca.

La muerte de la mujer eleva a 6 la cifra de fallecidos en lo que va de mes en las carreteras de la provincia y a 12 en lo que va de un trágico año 2025 en lo que a accidentes de tráfico se refiere.

La joven, de 31 años de edad, estaba ingresada en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Desgraciadamente el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar su vida.

Además, sus tres hijos resultaron heridos -dos niñas de 5 y 13 años y uno de 10-: dos de ellos permanecen en la UCI Pediátrica y el tercero ingresó inicialmente en el servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario.

Temas

Accidentes

familia

Salamanca

Beleña