El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años Su mujer y sus hijos siguen ingresados, ella en la UCI y al menos dos de los pequeños en la UCI Pediátrica. el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde la A-66 hasta la N-630, desde una altura de unos siete metros

M. C. SALAMANCA Martes, 26 de agosto 2025, 16:22 | Actualizado 16:35h. Comenta Compartir

Nuevos datos sobre el trágico accidente registrado a primera hora de la mañana de este martes en la autovía A-66, a la altura de Beleña. El hombre que perdió la vida era de origen marroquí y tenía 50 años de edad, según ha podido saber LA GACETA.

Su mujer continúa ingresada en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas. También sus tres hijos resultaron heridos: dos permanecen en la UCI Pediátrica y el tercero ingresó inicialmente en el servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario.

Por su parte, el vehículo siniestrado, que resultó completamente destrozado tras el impacto, tenía matrícula española.

Tal y como viene avanzando este diario, el siniestro se produjo poco después de las 08:20 horas, cuando el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde la autovía A-66 hasta la N-630 desde una altura de unos siete metros.

Se trata de la quinta victima mortal en el mes de agosto y el balance global del año 2025 asciende ya a once fallecidos en Salamanca capital y provincia. Una cifra que convierte este año en uno de los más negros en siniestralidad vial de la última década.