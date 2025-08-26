Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un agente de la Guardia Civil observa el vehículo siniestrado.
Un agente de la Guardia Civil observa el vehículo siniestrado. EÑE

El conductor fallecido en el accidente de Beleña era un hombre marroquí de 50 años

Su mujer y sus hijos siguen ingresados, ella en la UCI y al menos dos de los pequeños en la UCI Pediátrica. el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde la A-66 hasta la N-630, desde una altura de unos siete metros

M. C.

SALAMANCA

Martes, 26 de agosto 2025, 16:22

Nuevos datos sobre el trágico accidente registrado a primera hora de la mañana de este martes en la autovía A-66, a la altura de Beleña. El hombre que perdió la vida era de origen marroquí y tenía 50 años de edad, según ha podido saber LA GACETA.

Su mujer continúa ingresada en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Salamanca debido a la gravedad de las lesiones sufridas. También sus tres hijos resultaron heridos: dos permanecen en la UCI Pediátrica y el tercero ingresó inicialmente en el servicio de Urgencias del mismo centro hospitalario.

Por su parte, el vehículo siniestrado, que resultó completamente destrozado tras el impacto, tenía matrícula española.

Tal y como viene avanzando este diario, el siniestro se produjo poco después de las 08:20 horas, cuando el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde la autovía A-66 hasta la N-630 desde una altura de unos siete metros.

Se trata de la quinta victima mortal en el mes de agosto y el balance global del año 2025 asciende ya a once fallecidos en Salamanca capital y provincia. Una cifra que convierte este año en uno de los más negros en siniestralidad vial de la última década.

