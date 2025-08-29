Fallece en el Hospital la septuagenaria atropellada en Guijuelo el pasado día 12 Es la segunda mujer que muere tras ser arrollada en la localidad chacinera en menos de un mes

M.C. Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 20:40 Comenta Compartir

La mujer de 78 años, que fue atropellada el pasado 12 de agosto por un turismo en Guijuelo, ha fallecido este jueves tras 16 días ingresada en el Hospital, lo que supone la segunda mujer que muere en la localidad este mes.

Debido al impacto del turismo en el cruce de la calle Chinarral con la calle Alfonso XIII, la septuagenaria tenía una brecha en la cabeza y fue atendida por personal sanitario 'in situ'. Además, en le lugar se personaron agentes de la Policía Local de Guijuelo y de la Guardia Civil .

Finalmente, tuvo que ser trasladada al Complejo Asistencial donde ha perdido la vida.