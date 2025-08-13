Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladada al Hospital una mujer de 78 años tras ser atropellada en Guijuelo

Fue golpeada por un turismo y presentaba una brecha en la cabeza

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

Una mujer de 78 años ha resultado herida grave tras ser atropellada por un turismo en la localidad de Guijuelo.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía sobre las 21:32 horas de este martes el aviso de una septuagenaria lesionada, con una brecha en la cabeza, al ser golpeada por un vehículo en el cruce de la calle Chinarral con la calle Alfonso XIII.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 alertó a la Policía Local, a la Guardia Civilde Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil. El personal sanitario atendió a la herida 'in situ' y posteriormente fue evacuada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los incendios no dan tregua en Salamanca: más focos en La Alberca, Campillo de Azaba, Candelario, Cerralbo, Ciudad Rodrigo, La Sierpe y Membribe
  2. 2 Controlado el incendio forestal en el Puerto del Portillo, en La Alberca
  3. 3 Un fuego de nivel 1 entre Martín de Yeltes y La Fuente de San Esteban obliga a desalojar a vecinos
  4. 4 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  5. 5 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «La lluvia por San Bartolomé...»
  6. 6 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes
  7. 7 Ingresa en la cárcel de Topas el detenido por constantes malos tratos físicos y psíquicos a su propia madre en Puente Ladrillo
  8. 8 La orquesta familiar que lleva cuatro décadas dando espectáculo: «Hacemos el show igual para 5.000 personas que para 200»
  9. 9 Confirmado el primer foco de lengua azul en Salamanca
  10. 10 Medios aéreos y terrestres extinguen un incendio en la zona del Colorino, en la sierra de Candelario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladada al Hospital una mujer de 78 años tras ser atropellada en Guijuelo

Trasladada al Hospital una mujer de 78 años tras ser atropellada en Guijuelo