Trasladada al Hospital una mujer de 78 años tras ser atropellada en Guijuelo

Una mujer de 78 años ha resultado herida grave tras ser atropellada por un turismo en la localidad de Guijuelo.

Emergencias 112 de Castilla y León recibía sobre las 21:32 horas de este martes el aviso de una septuagenaria lesionada, con una brecha en la cabeza, al ser golpeada por un vehículo en el cruce de la calle Chinarral con la calle Alfonso XIII.

De inmediato, la sala de operaciones del 112 alertó a la Policía Local, a la Guardia Civilde Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil. El personal sanitario atendió a la herida 'in situ' y posteriormente fue evacuada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

