Carbajosa sufre un nuevo reventón en la red de agua de sus urbanizaciones El punto de la avería está en la calle Camino de Salamanca

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y la empresa concesionaria del servicio de aguas abordaron, en las primeras horas de la mañana de la jornada festiva, las labores de reparación de una avería en la red de suministro de agua de la localidad que se localizó en la calle Camino de Salamanca, en la zonas de las urbanizaciones.

En concreto el reventón afectó a algunas viviendas de la zona de Albahonda IV, aunque no con la importancia de anteriores ocasiones, puesto que la avería no supuesto que se quedasen sin suministro de agua y la presión tampoco sufrió bajones, algo que sí se había producido en la anterior avería, hace apenas dos semanas, que dejó a los residentes de esta urbanización sin agua en sus domicilios al producirse en una rotonda de la zona un reventón.