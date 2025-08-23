Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 23 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Sábado, 23 de agosto 2025, 20:54
Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta
El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas en la avenida de la Serna
«Mi mujer me avisó y actuamos en segundos»
El matrimonio de policías locales Alejandro Aparicio y Candelas De Dios decidió hacer un viaje para desconectar que los acabó convirtiendo en héroes improvisados. Con rapidez y eficacia, salvaron la vida de un hombre que se atragantó con un trozo de carne y apenas podía respirar en un restaurante de Oviedo
El comercio agoniza en rebajas con un 10% menos de ventas que en 2024
El gasto medio por persona no ha llegado a los 85€, pese al pronóstico inicial de 100€
El producto estrella que acapara todas las miradas en el Mercado: «Ha entrado mucho y vuela»
Con los estands a pleno rendimiento y las ofertas del día latentes, este manjar se ha ganado un lugar privilegiado entre los clientes que buscan calidad y buen precio
Nuevo incendio en la provincia: activo un fuego en Moronta
Se encuentra activo desde este sábado a las 12.13 horas
La Guardia Civil rescata a una mujer lesionada en la sierra de Béjar
La senderista se aquejaba del tobillo
Fallece José Luis Zarza, expresidente de la Cámara de Comercio
Ocupó este cargo de 2002 a 2008 y ha muerto a los 80 años de edad
Cuatro festejos taurinos se podrán ver por televisión este fin de semana
Tarazona de la Mancha (Albacete) y Montoro (Córdoba), esta tarde, y Cuenca y Tarifa (Cádiz), mañana domingo, además de Cuenca, también el lunes, son los escenarios en los que se podrán ver toros por Castilla La Mancha Media y Canal Sur Televisión hoy, mañana y el lunes
Una pareja de veinteañeros, pillados con droga para trapichear en Béjar cuando se disponían a coger un taxi
La Policía les intervino 280 gramos de hachís, 19 de cocaína en bolsitas, una báscula de precisión y dinero en efectivo. Su actitud nerviosa y que ya eran conocidos por los agentes levantaron las sospechas
VI raid solidario de Proyecto Hombre: «Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar»
Los conductores recorrerán 490 kilómetros por los pueblos de la provincia con la mente puesta en los terrenos arrasados por los incendios
