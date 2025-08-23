Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 23 de agosto de 2025

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:54

Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta

El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas en la avenida de la Serna

«Mi mujer me avisó y actuamos en segundos»

El matrimonio de policías locales Alejandro Aparicio y Candelas De Dios decidió hacer un viaje para desconectar que los acabó convirtiendo en héroes improvisados. Con rapidez y eficacia, salvaron la vida de un hombre que se atragantó con un trozo de carne y apenas podía respirar en un restaurante de Oviedo

El comercio agoniza en rebajas con un 10% menos de ventas que en 2024

El gasto medio por persona no ha llegado a los 85€, pese al pronóstico inicial de 100€

El producto estrella que acapara todas las miradas en el Mercado: «Ha entrado mucho y vuela»

Con los estands a pleno rendimiento y las ofertas del día latentes, este manjar se ha ganado un lugar privilegiado entre los clientes que buscan calidad y buen precio

Nuevo incendio en la provincia: activo un fuego en Moronta

Se encuentra activo desde este sábado a las 12.13 horas

La Guardia Civil rescata a una mujer lesionada en la sierra de Béjar

La senderista se aquejaba del tobillo

Fallece José Luis Zarza, expresidente de la Cámara de Comercio

Ocupó este cargo de 2002 a 2008 y ha muerto a los 80 años de edad

Cuatro festejos taurinos se podrán ver por televisión este fin de semana

Tarazona de la Mancha (Albacete) y Montoro (Córdoba), esta tarde, y Cuenca y Tarifa (Cádiz), mañana domingo, además de Cuenca, también el lunes, son los escenarios en los que se podrán ver toros por Castilla La Mancha Media y Canal Sur Televisión hoy, mañana y el lunes

Una pareja de veinteañeros, pillados con droga para trapichear en Béjar cuando se disponían a coger un taxi

La Policía les intervino 280 gramos de hachís, 19 de cocaína en bolsitas, una báscula de precisión y dinero en efectivo. Su actitud nerviosa y que ya eran conocidos por los agentes levantaron las sospechas

VI raid solidario de Proyecto Hombre: «Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar»

Los conductores recorrerán 490 kilómetros por los pueblos de la provincia con la mente puesta en los terrenos arrasados por los incendios

