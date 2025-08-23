Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los participantes en el VI raid solidario de Proyecto Hombre. LAYA

VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«

Los conductores recorrerán 490 kilómetros por los pueblos de la provincia con la mente puesta en los terrenos arrasados por los incendios

María Andrea Sandia

Salamanca

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:16

Bajo el lema, 'Nuevas vidas, nuevas esperanzas', 19 de los conductores participantes en el VI Raid Solidario en Ciclomotor clásico de Proyecto Hombre han arrancado este sábado en dirección a San Miguel de Valero, lugar en el que establecerán su base de operaciones para su recorrido por los pueblos de la provincia.

Una iniciativa que tiene como finalidad difundir la labor de Proyecto Hombre y que en esta ocasión estará dedicado a los territorios que han sido arrasados por los incendios.

«Queremos poner en nuestras intenciones a la España quemada. A todas aquellas personas que han perdido sus tierras producto de los incendios. Hay que revivir y reavivar el corazón de las personas con ilusiones, con esperanzas y con ganas de vivir. En Proyecto Hombres siempre decimos: 'Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevas vidas'. Eso es lo que queremos transmitir que, después de quemados, después de las situaciones de dolor y sufrimiento, hay un lugar para la esperanza», señaló durante la concentración del VI raid, Manuel Muiños, presidente de la organización solidaria.

Un viaje en el que más que kilómetros, los participantes sumarán risas, recuerdos y la satisfacción de visibilizar una buena causa. «Se comparten unos días muy agradables. Con mucho compañerismos. Es un momento para reflexionar sobre la vida y las historias detrás de todas aquellas personas a las que ayuda Proyecto Hombre con sus acciones. Es muy bonito», destacó Marta Henares, una de las participantes en la actividad.

Imagen principal - VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«
Imagen secundaria 1 - VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«
Imagen secundaria 2 - VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«

En esta edición, el viaje constará de cinco etapas, cada una de ellas con un número diferente de participantes. Se realizaran 490 kilómetros por la Sierra de Francia haciendo paradas en los pueblos de la zona para compartir con sus habitantes. «Es muy agradable parar en los pueblos. La gente nos recibe muy bien, sobre todo, las personas mayores que ven los ciclomotores y se acuerdan de sus años de juventud. Es una experiencia muy enriquecedora», señaló Juan Manuel Gómez.

Una propuesta que, además, permite a los participantes conocer más a fondo su tierra. «Es una oportunidad para conocer nuestra provincia y su gente. He participado en el raid desde el principio y en estos años he ido pueblos que para mí eran totales desconocidos», relató Julián Trapero.

Así, lo más bonito de la ruta no es el destino, sino el camino. « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar», afirmó Marisol Hernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  2. 2 Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
  3. 3 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
  4. 4 Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
  5. 5 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  6. 6 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  7. 7 Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
  8. 8 Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»
  9. 9 Extinguidos los incendios del Arenal del Ángel, La Alberca, Mogarraz y Navasfrías
  10. 10 Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«

VI raid solidario de Proyecto Hombre: « Te pone los pies en la tierra y te recuerda lo bonito que es ayudar«