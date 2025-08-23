Nuevo incendio en la provincia: un fuego alcanza el nivel 1 en Moronta Se encuentra activo desde este sábado a las 12.13 horas

E.P. Sábado, 23 de agosto 2025, 13:19 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad leonesa salmantina de Moronta.

Este incendio, originado a las 12.13 horas de este sábado, 23 de agosto, se ha elevado a IGR 1 pocos minutos después de su inicio, tras considerar que «requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales o puede provocar leves restricciones para población o infraestructuras», tal y como ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 17 medios terrestres y aéreos que intentan sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas y cuatro helicópteros. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.

Ampliar