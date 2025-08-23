Cuatro festejos taurinos se podrán ver por televisión este fin de semana Tarazona de la Mancha (Albacete) y Montoro (Córdoba), esta tarde, y Cuenca y Tarifa (Cádiz), mañana domingo, además de Cuenca, también el lunes, son los escenarios en los que se podrán ver toros por Castilla La Mancha Media y Canal Sur Televisión hoy, mañana y el lunes

Cámaras de televisión, en la plaza de toros de Las Ventas.

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 23 de agosto 2025, 07:43 Comenta Compartir

Tres corridas de toros, una de rejones y una novillada sin picadores dentro de la fase final del certamen de Escuelas taurinas de Andalucía se podrán ver este fin de semana a través de la pequeña pantalla.

Esta tarde, con solo media hora de diferencia se podrá elegir para ver en directo la gran semifinal del certamen de novilleros de Andalucía a las 18:00 horas por Canal Sur Televisión, donde actuará el salmantino Noel García; mientras que a las seis y media dará comienzo la corrida de toros de Tarazona de la Mancha (Albacete) por Castilla La Mancha Media. Lo mismo sucederá mañana domingo, esta vez con un festejo de rejones desde Cuenca, a las 18:30 horas por Castilla La Mancha Media; mientras que a las 19:00 horas se podrá ver por Canal Sur Televisión una corrida de toros desde Tarifa (Cádiz). La actividad taurina continuará el lunes, de nuevo desde la feria de Cuenca, en la que volverá a haber protagonismo salmantino con la ganadería de Montalvo que lidiará, en un desafío ganadero, junto al hierro de Baltasar Ibán.

Los carteles, de toros y toreros, horarios y canales de televisión por los que se podrán ver los festejos de este fin de semana son los siguientes:

• Hoy, sábado 23 de agosto de 2025. Toros desde Tarazona de la Mancha (Albacete). Toros de La Palmosilla para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y José Fernando Molina. A las 18:30 horas por Castilla La Mancha Media.

• Hoy, sábado, 23 de agosto de 2025. Toros desde Montoro (Córdoba). Certamen de Escuelas taurinas de Andalucía. Gran Semifinal. Erales de El Torero para Manuel Quintana (Córdoba), Isaac Galvín (San Fernando), Javier Torres 'Bombita' (Ubrique), Noel García (Salamanca), David Gutiérrez (Badajoz) y Manuel Domínguez (Sevilla). A las 18:00 horas por Canal Sur Televisión.

• Mañana, domingo 24 de agosto de 2025. Toros desde Cuenca. Rejones. Toros de Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. A las 18:30 horas por Castilla La Mancha Media.

• Mañana, domingo 24 de agosto de 2025. Toros desde Tarifa (Cádiz). Toros de Lagunajanda para Manuel Escribano, David Galán y Pepe Moral. A las 19:00 horas por Canal Sur Televisión.

• Lunes, 25 de agosto de 2025. Toros desde Cuenca. Toros de Montalvo y Baltasar Ibán para Uceda Leal, Fortes y Alejandro Peñaranda. A las 18:30 horas, por Castilla La Mancha Media.