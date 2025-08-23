«Mi mujer me avisó y actuamos en segundos» El matrimonio de policías locales Alejandro Aparicio y Candelas De Dios decidió hacer un viaje para desconectar que los acabó convirtiendo en héroes improvisados. Con rapidez y eficacia, salvaron la vida de un hombre que se atragantó con un trozo de carne y apenas podía respirar en un restaurante de Oviedo

Lo que iba a ser una escapada rápida a Asturias, se acabó transformando en una acción heroica que el matrimonio formado por Alejandro Aparicio y Candelas de Dios no van a olvidar. Fue el pasado 13 de mayo cuando estos dos policías locales de Béjar, moteros empedernidos, decidieron viajar con sus vehículos de dos ruedas hasta Oviedo durante unas horas: «La idea era pasar el día y disfrutar de la gastronomía», explica Aparicio. Tras una tarde de turismo y de ruta de bares, decidieron parar a cenar en un conocido restaurante de la calle Gascona.

Mientras estaban allí, Candelas se percató de que algo no iba bien en una mesa cercana: «Mi mujer me avisó y actuamos en segundos. Primero me preguntó que qué le estaba pasando a ese hombre», cuenta el policía. Uno de los turistas extranjeros que estaba sentado allí se había atragantado con la comida y uno de los camareros estaba intentando que la expulsase practicándole la maniobra de Heimlich sin éxito, a pesar de que este era corpulento y tenía fuerza.

Tanto Alejandro como Candelas se levantaron rápidamente y acudieron hasta la mesa donde ocurrían los hechos. «Me identifiqué como policía y le pedí al camarero que me dejara intentarlo, mi mujer tenía marcado el 112 por si había que llamar», relata Alejandro. Preocupaban especialmente los síntomas de ahogamiento que presentaba el afectado tras ese período en el que era incapaz de respirar: «En el momento en el que empecé a hacerle la maniobra era casi un peso muerto, estaba medio desmayado porque quizá llevaba ya un minuto sin oxígeno».

Afortunadamente, la actuación de Alejandro realizando la maniobra de Heimlich resultó un éxito y finalmente el hombre consiguió volver a respirar. Fue un alivio para todos, desde el propio turista que se había atragantado hasta el resto de personas en el restaurante que observaban con preocupación, pasando obviamente por los héroes en ese momento, Alejandro y Candelas, quienes a pesar de estar fuera de servicio, hicieron uso de sus conocimientos.

No fue necesaria asistencia sanitaria porque el hombre aseguró que se encontraba bien. Y lo confirmó realizando la siguiente acción justo después de estar al borde de la muerte: «Volvió a pedir el mismo filete con el que se había atragantado, se lo trajeron y se lo comió», recuerda Alejandro Aparicio, quien asegura que el hombre, por su modo de actuar tras lo ocurrido, no era consciente del momento tan delicado que acababa de atravesar. A pesar de la barrera que supuso el idioma, los turistas agradecieron de un modo especial a los policías su hazaña pagándoles la cena. Además, unos días después recibieron una carta de agradecimiento por parte del restaurante.

Aparicio, policía local desde hace cuatro años y medio, confiesa que fue la primera vez que realizó la maniobra de Heimlich a una persona que se encontraba en riesgo. «Una cosa es lo que aprendes teóricamente y otra lo que se hace en el momento en el que hay que salvar a alguien. Entrelacé las dos manos y lo que hice fue apretar fuerte, no apreté para arriba, pero es que en ese momento no piensas más que en salvar esa vida».

Aunque nunca se había enfrentado antes a la situación de ayudar a una persona ahogada, no era la primera vez que Alejandro salvaba una vida, aunque fue una situación diferente y estaba de servicio. Para esta pareja de policías, la experiencia vivida en Oviedo reafirma la necesidad de conocer primeros auxilios. Un viaje improvisado del que regresaron con una gran proeza realizada.