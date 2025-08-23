El producto estrella que acapara todas las miradas en el Mercado: «Ha entrado mucho y vuela» Con los estands a pleno rendimiento y las ofertas del día latentes, este manjar se ha ganado un lugar privilegiado entre los clientes que buscan calidad y buen precio

Elena Martín Salamanca Sábado, 23 de agosto 2025, 17:07

El Mercado Central continúa siendo un hervidero de actividad en pleno verano. La combinación de las fiestas patronales en los pueblos de la provincia y el auge de las barbacoas ha disparado las compras en los últimos días. Y es que, a pesar de las altas temperaturas registradas, tanto los compradores locales como los turistas han llenado sus pasillos.

En las fruterías, la tendencia general es de estabilidad, aunque esta semana se han registrado algunas bajadas puntuales. El pimiento rojo, que había alcanzado precios cercanos a los 6 euros por kilo, ha bajado ligeramente hasta los 4,98 euros, lo que supone un alivio para los compradores que buscan productos locales frente a opciones importadas. La judía verde de Salamanca, recogida a mano y con menor disponibilidad por el calor, mantiene su precio de 4,98 euros el kilo, pero sigue siendo la preferida de los clientes que valoran su calidad.

Entre los productos que se mantienen estables destacan la ciruela de Badajoz, la mandarina importada, la uva nacional y los melocotones y nectarinas, cuyos precios oscilan entre 2,93 y 3,98 euros el kilo. Por su parte, los melones y sandías nacionales se han abaratado, situándose entre 1,68 y 2,75 euros y en 0,75 euros el kilo, respectivamente, lo que ha favorecido un notable aumento en sus ventas.

Entre las novedades de la temporada, se encuentran las ñoras, pimientos secos típicos de la zona, que se venden a 4,80 euros el kilo y atraen a quienes buscan ingredientes tradicionales para sus recetas. La diferenciación de precios entre frutas grandes y pequeñas, así como la marca del proveedor, continúa influyendo en las decisiones de compra.

En las pescaderías, las buenas noticias llegan con la bajada del salmón, que ahora se encuentra a 9,90 euros la pieza y 14,90 euros al corte, gracias a la abundante entrada desde Noruega. El bonito mantiene precios atractivos, con 15 euros por kilo para el de Guetaria, y la merluza de pincho se sitúa también en 15 euros, muy apreciada por su sabor y textura. «Nos ha entrado mucho salmón de Noruega y eso ha permitido bajar el precio. Ahora está a 9,90 la pieza y la gente se lo lleva encantada. Está siendo la estrella del mostrador», asegura un pescadero para LA GACETA.

Sin embargo, algunos productos premium presentan incrementos. El gallo grande de más de un kilo alcanza los 25 euros, y el resugo vivo, con su frescura excepcional, sigue siendo muy demandado. Las ventrescas de Yacurro se mantienen a 49 euros, mientras que ciertos ejemplares de bonito grande pueden llegar hasta los 60 euros.

Entre las ofertas destacadas de esta semana, se encuentran las alubinas de 685 gramos, que han bajado de 15,90 a 9,90 euros, y el boquerón, ahora a 3,90 euros.

En las carnicerías, los cortes pensados para compartir siguen encabezando las ventas. Chuletón, entrecot y filetes se consolidan como los productos estrella, mientras que la carne de guisar y la picada pierden protagonismo frente a las piezas para parrillada y barbacoa.

Pequeños incrementos en el lomo y en la ternera reflejan una ligera tendencia al alza en los productos de mayor calidad. Además, se ha notado una subida destacada en los jamones debido a la posible escasez de piezas para estas fechas. Tanto es así que, en apenas dos meses, el precio se ha incrementado hasta los 50 euros. «El jamón ha subido rápido. En dos meses, lo hemos visto escalar hasta 50 euros. Si no hay suficiente piezas, es normal que se note en el bolsillo», sentencia un carnicero.