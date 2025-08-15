Cambios drásticos en las pescaderías del Mercado: «Son precios de historia»

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 15:41 | Actualizado 15:49h. Comenta Compartir

Llega el esperado puente de agosto y quienes más lo celebran son los pescaderos del Mercado Central. En el puesto 55, por ejemplo, señalan que el salmón tiene un precio «de historia» y se vende muy barato, cerca de los 14 €/kg, mientras que la semana pasada se ofertaba entre cuatro y cinco euros más caro.

A las espectaculares bajadas se suma el boquerón, que se deprecia alrededor de tres euros y ahora se aproxima a los 4 €/kg. El resto de pescados mantienen sus precios salvo la sardina, que se abarata unos céntimos, rondando los 5,50 €/kg.

Más allá de la reducción en el precio de estos productos, las pescaderías no han observado incrementos significativos en ningún valor ni tampoco novedades, siendo las sardinas, el boquerón y el bonito, este último en temporada, los que siguen teniendo la mejor acogida entre los consumidores.

En cuanto a las carnicerías, el puente ha supuesto poca novedad. Aseguran que los precios se siguen manteniendo en todo tipo de carnes, desde la ternera hasta el pollo, y que hasta que no comience la campaña de Navidad, en verano suele ser todo «sota, caballo y rey», expresan en el puesto 14-15.

En fruterías las preocupaciones se centran en torno al precio del pimiento rojo, que ha subido tres euros en apenas unos días, vendiéndose el más barato cerca de los 6 €/kg. Esta gran subida ha supuesto que en puestos como el número 42 afirmen «estar cambiando dinero» con la venta de esta hortaliza.

Por lo demás no se han registrado grandes variaciones. La sandía y el melón se abaratan unos céntimos y los tomates ya empiezan a ganar presencia. Mientras que en semanas anteriores los fruteros comentaban que este era un año tardío y que gran parte del producto venía de invernadero, estos días ya se pueden adquirir tomates cosechados al aire libre.

Ampliar Tomates, pero no rojos Los tomates de la variedad cherokee, más amarronados y con un precio que se aproxima a los 6 €/kg, y los rosas, entre los 3 y los 5 €/kg, se abren camino en puestos como el número 42-43.