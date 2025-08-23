Fallece José Luis Zarza, expresidente de la Cámara de Comercio

Roberto Zamarbide Sábado, 23 de agosto 2025, 13:56 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

José Luis Zarza, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca de 2002 a 2008, ha fallecido a los 81 años. El empresario llegó a la presidencia de la institución cameral tras presidir la Asociación de Empresarios del Comercio (AESCO), y tras ser reelegido al final de su primer mandato en 2006, presentó su dimisión apenas dos años antes alegando falta de entendimiento con el que era su vicepresidente, Juan Antonio Martín Mesonero. De esta manera, Zarza se convirtió en el primer presidente de la Cámara que repetía mandato en los más de cien años de la institución y también el primero que dimitía antes de tiempo. Durante su mandato al frente de la Cámara, se distinguió entre otros objetivos por reclamar unas mejores comunicaciones para Salamanca, como el desdoblamiento como autovía de la N-501 entre Salamanca y Ávila, y la mejora de los servicios ferroviarios.

José Luis Zarza nació el 27 de octubre de 1944 en la salmantina plaza de San Julián. Estaba casado y tenía tres hijos. Formación. Con estudios de Peritaje Mercantil y Graduado Social, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Además de ser presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio (AESCO), fue miembro de la directiva de Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (AESCON) y directivo de la Confederación Regional de Comercio. Fue también presidente fundador del Camping Caravaning Club de Salamanca, una de su grandes aficiones; presidente fundador del Grupo Salmantino de Montaña, miembro de la junta directiva de la Federación Española de Montaña y creó en Salamanca la Escuela Castellana de Alta Montaña.

Desde 1969 y hasta 1982, desarrolló su primera atapa profesional en la empresa «La Revoltosa». Vivió entre 1982 y 1985 en Burgos, donde trabajó como gerente de una empresa de bebidas. De 1985 hasta 1990 ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Revoltosa España. A partir de 1990, orientó su vida profesional a la construcción y a la importación de equipos electrónicos desde Estados Unidos, actividad que le llevó a ocupar un puesto en la Cámara de Comercio.