Una pareja de veinteañeros, pillados con droga para trapichear en Béjar cuando se disponían a coger un taxi
La Policía les intervino 280 gramos de hachís, 19 de cocaína en bolsitas, una báscula de precisión y dinero en efectivo. Su actitud nerviosa y que ya eran conocidos por los agentes levantaron las sospechas
SALAMANCA
Sábado, 23 de agosto 2025, 10:36
Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Béjar a dos jóvenes, un chico y una chica de unos veinte años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron en las últimas horas, cuando ambos se disponían a subir a un taxi. Su comportamiento nervioso llamó la atención de los agentes, que además ya los conocían de intervenciones anteriores, informan fuentes del caso a LA GACETA. Tras proceder a su identificación y practicar un cacheo, los efectivos descubrieron que llevaban encima alrededor de 280 gramos de hachís, 19 gramos de cocaína distribuidos en bolsitas listas para su venta, una báscula de precisión y dinero en efectivo.
El hallazgo motivó su arresto inmediato y el traslado a dependencias policiales. Este viernes por la mañana fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Béjar, que tras tomarles declaración decretó su libertad provisional.
