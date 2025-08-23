La Guardia Civil rescata a una mujer lesionada en la sierra de Béjar La senderista se aquejaba del tobillo

Imagen del rescate en la sierra de Béjar.

La Gaceta Béjar Sábado, 23 de agosto 2025, 15:57

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia han rescatado en la mañana de este sábado a una mujer lesionada en su tobillo en la Sierra del Torreón, en la zona de Béjar.

La propia benemérita tuvo conocimiento del incidente a las 11.33 horas y el operativo se ha dirigido desde el Puesto Médico Avanzado, donde además ha participado un helicóptero de la Guardia Civil.

Finalmente, fue trasladada hasta los servicios de asistencia sanitaria.