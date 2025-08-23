Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del rescate en la sierra de Béjar. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

La Guardia Civil rescata a una mujer lesionada en la sierra de Béjar

La senderista se aquejaba del tobillo

La Gaceta

Béjar

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:57

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia han rescatado en la mañana de este sábado a una mujer lesionada en su tobillo en la Sierra del Torreón, en la zona de Béjar.

La propia benemérita tuvo conocimiento del incidente a las 11.33 horas y el operativo se ha dirigido desde el Puesto Médico Avanzado, donde además ha participado un helicóptero de la Guardia Civil.

Finalmente, fue trasladada hasta los servicios de asistencia sanitaria.

