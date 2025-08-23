Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas en la avenida de la Serna

M.C. Santa Marta Sábado, 23 de agosto 2025, 16:16 | Actualizado 17:24h.

Una mujer ha resultado herida este sábado tras salirse de la vía con su turismo y estrellarse contra una farola -que ha derrribado- en la avenida de la Serna, en Santa Marta.

El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Santa Marta, Bomberos -que han tenido que excarcelarla- y una ambulancia de Sacyl. Por el momento se desconocen las causas de la colisión.