Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del accidente.
Imagen del accidente. M.C.

Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta

El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas en la avenida de la Serna

M.C.

Santa Marta

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:16

Una mujer ha resultado herida este sábado tras salirse de la vía con su turismo y estrellarse contra una farola -que ha derrribado- en la avenida de la Serna, en Santa Marta.

El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Santa Marta, Bomberos -que han tenido que excarcelarla- y una ambulancia de Sacyl. Por el momento se desconocen las causas de la colisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
  2. 2 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  3. 3 Nuevo incendio en la provincia: un fuego alcanza el nivel 1 en Moronta
  4. 4 Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
  5. 5 Fallece José Luis Zarza, expresidente de la Cámara de Comercio
  6. 6 Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
  7. 7 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  8. 8 Cuatro festejos taurinos se podrán ver por televisión este fin de semana
  9. 9 Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»
  10. 10 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta