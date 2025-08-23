Herida una mujer tras salirse de la vía y estrellarse contra una farola en Santa Marta
El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas en la avenida de la Serna
M.C.
Santa Marta
Sábado, 23 de agosto 2025, 16:16
Una mujer ha resultado herida este sábado tras salirse de la vía con su turismo y estrellarse contra una farola -que ha derrribado- en la avenida de la Serna, en Santa Marta.
El accidente se ha registrado sobrepasadas las 15.40 horas y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Santa Marta, Bomberos -que han tenido que excarcelarla- y una ambulancia de Sacyl. Por el momento se desconocen las causas de la colisión.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.