Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 14 de septiembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:52
Espectacular accidente junto a la rotonda 'del pirulí': un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
El turismo, en el que viajaban dos varones, se salió de la vía pasadas las 17:00 horas
Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
Ha ocurrido esta tarde sobre las 19:45 horas
Justo Hernández hace historia en La Glorieta con un nuevo indulto: «¡Buenasuerte!» con apasionada faena de Emilio de Justo
La ganadería de Garcigrande volvió a propiciar otra tarde histórica en La Glorieta, donde Buenasuerte, el quinto toro de la tarde se ganó la gloria eterna del indulto en una apasionada y entregada faena de Emilio de Justo que le cortó las dos orejas y el rabo. Todo ello en una tarde gris y espesa de Roca Rey y en la que Juan Ortega se presentó en Salamanca con una deliciosa faena a su primero al que le cortó una oreja. Casi lleno en los tendidos en una tarde espléndida y un festejo que se prolongó dos horas y cuarenta minutos
Unionistas cae derrotado ante el Guadalajara y continúa en caída libre (2-0)
Un doblete de Mendes deja a los de Oriol Riera sin puntuar por tercera jornada consecutiva. Los charros completaron buenos minutos, pero no lo supieron materializar con goles, y son tres partidos sin encontrar la portería rival
Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)
Aunque hubo que esperar hasta los últimos minutos para certificarlo, el equipo de Jorge García logró el primer triunfo de la temporada
Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
Los usuarios que tengan a su disposición la tarjeta Buscyl pueden viajar gratis desde Salamanca hasta Zamora, Valladolid o Ciudad Rodrigo
Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina
El accidente ha tenido lugar a las 7:55 horas
El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana
Dos nuevos heridos este domingo en Canalejas y plaza de España se suman a los ataques sufridos por otros varones en Toro y la Plaza Mayor. Tres de ellos se registraron a altas horas de la madrugada y al menos dos de las víctimas han acabado en el Hospital
El Centro de la Memoria montará una recreación actualizada de una logia masónica
La nuestra estructura se instalará en un espacio próximo al de la actual sala masónica. El hall también será reformado, así como los espacios dedicados a la Guerra Civil española
La Fiscalía pide cárcel para una reincidente por engañar a otra familia salmantina con billetes de avión falsos a Perú
Las víctimas descubrieron el engaño el día que iban a volar, al comprobar que no tenían reserva. La acusada ya fue condenada en 2024 por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas. El Ministerio Público le pide 2 años de prisión, multa y la devolución de más de 2.000 euros
