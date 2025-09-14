Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del accidente ocurrido esta tarde en la glorieta del San Juan Bosco. OBES

Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 14 de septiembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:52

Espectacular accidente junto a la rotonda 'del pirulí': un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta

El turismo, en el que viajaban dos varones, se salió de la vía pasadas las 17:00 horas

Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría

Ha ocurrido esta tarde sobre las 19:45 horas

Justo Hernández hace historia en La Glorieta con un nuevo indulto: «¡Buenasuerte!» con apasionada faena de Emilio de Justo

La ganadería de Garcigrande volvió a propiciar otra tarde histórica en La Glorieta, donde Buenasuerte, el quinto toro de la tarde se ganó la gloria eterna del indulto en una apasionada y entregada faena de Emilio de Justo que le cortó las dos orejas y el rabo. Todo ello en una tarde gris y espesa de Roca Rey y en la que Juan Ortega se presentó en Salamanca con una deliciosa faena a su primero al que le cortó una oreja. Casi lleno en los tendidos en una tarde espléndida y un festejo que se prolongó dos horas y cuarenta minutos

Unionistas cae derrotado ante el Guadalajara y continúa en caída libre (2-0)

Un doblete de Mendes deja a los de Oriol Riera sin puntuar por tercera jornada consecutiva. Los charros completaron buenos minutos, pero no lo supieron materializar con goles, y son tres partidos sin encontrar la portería rival

Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)

Aunque hubo que esperar hasta los últimos minutos para certificarlo, el equipo de Jorge García logró el primer triunfo de la temporada

Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes

Los usuarios que tengan a su disposición la tarjeta Buscyl pueden viajar gratis desde Salamanca hasta Zamora, Valladolid o Ciudad Rodrigo

Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina

El accidente ha tenido lugar a las 7:55 horas

El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana

Dos nuevos heridos este domingo en Canalejas y plaza de España se suman a los ataques sufridos por otros varones en Toro y la Plaza Mayor. Tres de ellos se registraron a altas horas de la madrugada y al menos dos de las víctimas han acabado en el Hospital

El Centro de la Memoria montará una recreación actualizada de una logia masónica

La nuestra estructura se instalará en un espacio próximo al de la actual sala masónica. El hall también será reformado, así como los espacios dedicados a la Guerra Civil española

La Fiscalía pide cárcel para una reincidente por engañar a otra familia salmantina con billetes de avión falsos a Perú

Las víctimas descubrieron el engaño el día que iban a volar, al comprobar que no tenían reserva. La acusada ya fue condenada en 2024 por un fraude casi idéntico con vuelos a Caracas. El Ministerio Público le pide 2 años de prisión, multa y la devolución de más de 2.000 euros

Consulta los precios en las lonjas

Semana de subidas en vacuno y ovino y estabilidad en cereal

