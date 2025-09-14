Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 14 de septiembre

La ganadería de Garcigrande volvió a propiciar otra tarde histórica en La Glorieta, donde Buenasuerte, el quinto toro de la tarde se ganó la gloria eterna del indulto en una apasionada y entregada faena de Emilio de Justo que le cortó las dos orejas y el rabo. Todo ello en una tarde gris y espesa de Roca Rey y en la que Juan Ortega se presentó en Salamanca con una deliciosa faena a su primero al que le cortó una oreja. Casi lleno en los tendidos en una tarde espléndida y un festejo que se prolongó dos horas y cuarenta minutos