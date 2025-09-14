Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina
El accidente ha tenido lugar a las 7.55 horas
La Gaceta
Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:05
Un hombre ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir un aparatoso accidente en a las 7.55 horas en el km 237 de la A-62, sentido Salamanca, en Villares de la Reina. Según la llamada que ha recibido el 112, un turismo se ha salido de la vía contra la mediana.
El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada solicita asistencia para un varón con dolor en la espalda. Sacyl envía una ambulancia de soporte vital básico, que traslada al herido, de 52 años, al hospital de Salamanca.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.