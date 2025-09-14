Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina El accidente ha tenido lugar a las 7.55 horas

La Gaceta Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir un aparatoso accidente en a las 7.55 horas en el km 237 de la A-62, sentido Salamanca, en Villares de la Reina. Según la llamada que ha recibido el 112, un turismo se ha salido de la vía contra la mediana.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada solicita asistencia para un varón con dolor en la espalda. Sacyl envía una ambulancia de soporte vital básico, que traslada al herido, de 52 años, al hospital de Salamanca.