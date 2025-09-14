Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina

El accidente ha tenido lugar a las 7.55 horas

La Gaceta

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:05

Un hombre ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir un aparatoso accidente en a las 7.55 horas en el km 237 de la A-62, sentido Salamanca, en Villares de la Reina. Según la llamada que ha recibido el 112, un turismo se ha salido de la vía contra la mediana.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada solicita asistencia para un varón con dolor en la espalda. Sacyl envía una ambulancia de soporte vital básico, que traslada al herido, de 52 años, al hospital de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en un bancal a una mujer desaparecida en las Casas del Conde
  2. 2 La AEMET avisa de una sorpresa inesperada en el tiempo a partir de este domingo
  3. 3 Las pescaderías avisan del adiós inmediato de uno de sus productos estrella: «Estamos a punto de quedarnos sin él»
  4. 4 Un fuego en la ribera del Tormes moviliza a los Bomberos
  5. 5 Damián Castaño, de La Glorieta al hospital con pronóstico reservado: este es el parte médico
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 13 de septiembre
  7. 7 Fallece Juan Bezares, histórico jugador de la UDS
  8. 8 La poca demanda de patatas hace que queden aún un 80% en la tierra
  9. 9 Cuarto mes consecutivo con Salamanca a la cabeza en la subida del coste de la vida
  10. 10 Tres festejos en directo este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina

Trasladado al Hospital un hombre de 52 años tras empotrarse contra una mediana en la A-62 a la altura de Villares de la Reina