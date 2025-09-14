Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0) Aunque hubo que esperar hasta los últimos minutos para certificarlo, el equipo de Jorge García logró el primer triunfo de la temporada

Salamanca

Decía Jorge García que tenían que hacer bueno el punto de la primera jornada y el Salamanca UDS hizo caso a su entrenador, imponiéndose al Atlético Astorga por 2-0. Hubo que esperar hasta los últimos minutos para certificarla, pero llegó la primera victoria del curso gracias a los tantos de Servetti.

No se había cumplido el primer minuto cuando llegó el primer contratiempo con una amarilla a Casado. Pero reaccionaron bien los de Jorge García y en el 6 un ex como Martín Cascajo evitó el 1-0 sacando una mano espectacular al remate de Mancebo. Estaba bien plantado en el campo el Salamanca UDS, presionando arriba para recuperar el balón cuanto antes y con mucha movilidad por parte de sus futbolistas, y pasado el primer cuarto de hora de nuevo Mancebo no conectó bien un cabezazo en otra buena acción de los locales.

Querían pero no podían, así que Parra lo intentó con un par de incursiones, a las que siguieron otros dos disparos desviados de Abraham y Lara.

Y en el minuto 38 llegó una de esas situaciones que tanto le preocupan al técnico charro: un ataque de los suyos fue seguido por varias imprecisiones y desajustes y el Astorga, en dos toques, se plantó en la frontal del área. Allí, Mario, con todo a favor, perdonó echando la bola por encima de la portería de Leo Mendes.

Respiraron el Salamanca UDS y los aficionados que se habían dado cita en Las Pistas y poco después llegó el final del primer tiempo sin que se hubiera movido el marcador.

Sin cambios comenzó el segundo, aunque ya había varios jugadores calentando en la banda, y Lara fue el primero en probar fortuna con un disparo que, una vez más, se marchó desviado.

A punto de cumplirse la hora de juego, y tras otra clara ocasión de los visitantes, en la que Leo Mendes evitó el tanto de Mario, Jorge García empezó a mover el banquillo en busca de soluciones: se marcharon Souley, Abraham y Tomi y entraron Pulpón, Dani Hernández y Aimar Barrera. Otra vez el susto en Las Pistas por culpa de los fallos atrás.

El Salamanca UDS ya no tenía el control como sí había hecho durante varios tramos de la primera parte y los aficionados, que empezaban a inquietarse, intentaban apoyar con tímidos gritos de ánimo.

No quiso esperar más Jorge García y cuando todavía quedaban 20 minutos más el añadido cambio el dibujo y dio entrada a Javi Delgado para jugar con dos delanteros centros junto a Servetti. El delantero cántabro estuvo a punto de hacer gol en el primer balón que tocó, pero lo evitó Martín Cascajo, que volvió a amargar el día a su ex equipo cuando en el rechace también sacó el disparo de Mancebo.

Ya no pudo hacerlo en el minuto 79, porque el cabezazo de Servetti a pase de Pulpón fue inapelable. Le había costado mucho al Salamanca adelantarse en el marcador, pero era justo, y ahora tocaba no perder lo ganado con el 1-0.

El Astorga se lanzó hacia la portería de Leo Mendes y había que aguantar, pero en vez de meterse atrás, los charros se fueron a por el segundo, que llegó al cumplirse el minuto 90, obra de nuevo de Servetti.

Costó cuando no hubo acierto, pero los dos tantos fueron el justo premio para un Salamanca UDS que lo buscó de principio a fin.