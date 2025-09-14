El Centro de la Memoria montará una recreación actualizada de una logia masónica La nuestra estructura se instalará en un espacio próximo al de la actual sala masónica. El hall también será reformado, así como los espacios dedicados a la Guerra Civil española

Después de varios años sin grandes cambios y a tenor del valor histórico y del interés creciente del público por recorrer las estancias expositivas del Archivo de la Guerra Civil, edificio ubicado en la calle Gibraltar y que forma parte del Centro Documental de la Memoria Histórica, la actual dirección del centro se ha propuesto desarrollar un nuevo proyecto museográfico que otorgue más coherencia y atractivo a este espacio de divulgación. Así lo confirma el director del Centro de la Memoria, Severiano Hernández, consciente de que la documentación y objetos que se guardan en el centro «forman parte de la mejor colección del mundo de esa época».

Poner en valor esta amplia colección, integrada por miles de documentos y varios cientos de objetos, se antoja como el gran reto a la hora de diseñar este nuevo proyecto museográfico, que no solo incluye una reestructuración de los espacios expositivos actuales y del contenido expuesto, sino también la inclusión junto a la actual logia masónica de otra nueva logia adaptada a los tiempos actuales. «Todos sabemos que la logia que se muestra es una recreación realizada por el franquismo con el fin de ridiculizar y desprestigiar a esta organización», recuerda Hernández, para quien ha llegado el momento de recrear, pero sin eliminar la ya existente, una logia adaptada a los tiempos actuales. «Sería un espacio lo más fiel posible al que utilizan actualmente los masones en sus reuniones, es decir, una logia tal y como se entiende a día de hoy», apostilla.

En este sentido, el director del Centro de la Memoria no oculta haber mantenido ya algunas reuniones con representantes de diferentes sectores de la masonería. «Todos han mostrado una buena disposición a este proyecto», confirma Severiano Hernández, quien en esta apuesta busca también darle una vuelta a la exposición permanente —en la actualidad se muestra más de un centenar de piezas del fondo documental, bibliográfico e iconográfico (documentos, libros, folletos, carteles, fotografías, joyas, medallas, espadas, bandas, mandiles, collarines, sellos y mapas, entre otros). Dicha muestra se completa con una serie de paneles en los que se explican algunos de los conceptos más básicos sobre la masonería y su historia, tanto a nivel general como en España. También se explica el significado de los documentos y objetos que se pueden observar en las vitrinas.

Además del fondo masónico, el nuevo proyecto contempla también reorganizar el espacio de la entrada con el fin de presentar una recreación de la Oficina de Recuperación de Documentos, así como la zona dedicada a la Guerra Civil española, donde la mayor parte de la documentación sería llevada al edificio de Los Bandos, «sobre todo los vídeos, aunque parte del fondo se quedaría en este edificio», concluye Severiano Hernández.

El Centro de la Memoria, en su sede de la calle Gibraltar, cuenta con una exposición permanente de la Guerra Civil española en la que se muestran más de un centenar de documentos y objetos relacionados con los principales aspectos del conflicto bélico.

Durante el horario de las exposiciones se proyectan dos audiovisuales: uno, sobre el Centro Documental de la Memoria Histórica (un vídeo de unos 10 minutos; y otro sobre la Masonería (vídeo de 10 minutos).

El director del Centro de la Memoria quiere romper con la vieja idea de que el Archivo trata únicamente de la República y el franquismo, «pues incluye también la transición. Hasta el año 2011 era el archivo de la represión. Pero va más allá, es un pedazo de nuestra historia y hay que recuperarlo, ya sean rojos, azules o amarillos», subraya Severiano Hernández, consciente de que «no es un centro para hacer política; nuestra función es ser gestores de un legado histórico de nuestro pueblo», apostilla.