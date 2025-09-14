Espectacular accidente junto a la rotonda del pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta El turismo, en el que viajaban dos varones, se salió de la vía pasadas las 17:00 horas

M. C. SALAMANCA Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:36 | Actualizado 17:58h.

La tarde de este domingo ha dejado un aparatoso accidente en la Glorieta de la Brigada de la Caballería Jarama. Pasadas las 17:00 horas, un turismo que circulaba por la popularmente conocida como rotonda del Pirulí se ha salido de la vía y ha terminado incrustado en la isleta central, tras chocar contra un árbol y una señal de tráfico.

Según informan a LA GACETA testigos presenciales, en el vehículo viajaban dos varones, aunque por el momento se desconoce el estado de los ocupantes, en ningún caso parecen haber sufrido lesiones de consideración como consecuencia del impacto.

Agentes de la Policía Local se han trasladado hasta el lugar nada más recibir el aviso e investigan las circunstancias en las que se ha producido el llamativo suceso.